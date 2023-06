Por tercer año consecutivo el Perú se ubica en el cuarto puesto (5.53 puntos) de 15 en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción relativo a América Latina, informe realizado por el Americas Society/Council of the Americas, Americas Quarterly y Control Risks.

El ranking no califica a los países en base a los niveles de corrupción que se observan en los mismos, sino en base a su capacidad de combatir este fenómeno. En ese sentido, "se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados", según el estudio. Perú fue superado, nuevamente, por Uruguay (6.99 puntos), Costa Rica (6.76) y Chile (6.67). Pero está por encima de otras economías como República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), entre otros. LEA TAMBIÉN: Congreso corre para derogar norma que obligaría a empresas a poner RUC en avisos publicitarios. Reducción a nivel regional Pese a mantenerse en el cuarto puesto, Perú alcanzó un puntaje menor que en el índice anterior: se redujo desde 5.66 a 5.53 puntos. Esta tendencia se ha visto en casi todos los países considerados. La mayoría de economías registran peores puntajes respecto a los del año pasado, periodo en el que Uruguay ostentaba una puntuación de 7.42, Costa Rica de 7.11 y Chile de 6.88 (ver gráfico). Según el ranking, estos decrementos, pese a no ser dramáticos, "reflejan una erosión continua que lleva años desarrollándose". "En muchos países, otros retos como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil", recalca el estudio. LEA TAMBIÉN: Asociación de Fintech del Perú sostiene que la banca les tiene recelo. El problema de Perú Según el documento final, el Perú tiene buen puntaje en varias categorías relacionadas a la sociedad civil, como son la movilización de la sociedad contra la corrupción, la comunicación digital y en redes sociales y la calidad de la prensa. Sin embargo, el problema del Perú, que estaría trayendo abajo su puntuación total, está relacionado con su "democracia e instituciones públicas". En efecto, en aspectos como la "calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas", "procesos legislativos y de gobierno" y de "calidad general de democracia", Perú tiene puntajes mucho menores a los de los demás países que lideran el ranking. El punto de "Procesos Legislativos y de gobierno" habla de la eficacia en la emisión de leyes, particularmente la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, explica el analista Sebastián Fernández. Al respecto, la tensión constante de los últimos años entre ambas ramas es lo que ha generado el retroceso en esta variable en Perú, comenta. "Las mociones de vacancia e intentos de disolución de la rama legislativa han generado un estancamiento en la eficacia de los procesos legislativos", recalca Fernández. El analista agrega que el Perú tiene amplias oportunidades de mejora en muchas áreas, incluyendo la eliminación del blindaje constitucional a miembros del Congreso acusados de corrupción, la transparencia en la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia en el 2024 y un programa anticorrupción comprensivo por parte del Ejecutivo, así como el mejoramiento de relaciones entre las ramas del gobierno. Temas críticos a monitorear Si bien el reporte destaca que Perú ha sido capaz de hacer frente a la corrupción, pese a estar en medio de una grave inestabilidad política, hay temas críticos que se deben monitorear. Uno de ellos es que la presidenta Dina Boluarte ha prometido luchar contra la corrupción, "pero es probable que su limitada gobernabilidad obstaculice cualquier intento de aprobar una legislación anticorrupción significativa". "Los problemas de seguridad y los informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales durante las protestas antigubernamentales tendrán prioridad sobre las cuestiones de corrupción", remarca. Así como, dice el reporte, que los nombramientos de cargos judiciales decisivos en un futuro próximo pueden estar marcados por la polarización.