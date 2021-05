El candidato presidencial del partido Perú Libre, Pedro Castillo, descartó que vaya a presentar a las personas que son parte del su equipo técnico y dijo que no los expondrá para evitar que sean “terruqueados”.

“[¿Cuándo presentará su equipo técnico?] No voy a exponer a mi equipo técnico, ¿para qué, para que lo terruqueen? ¿Para que lo estigmaticen? Hagan lo que quieran conmigo, pero (lo presentaré) en su momento. Creo que las personas merecen su respeto. Por respeto al país y por respeto a los profesionales de esta patria, no los voy a exponer”, declaró a Canal N.

Pedro Castillo, quien realizó actividades de campaña en Pucallpa desde esta mañana, señaló que no solo está dispuesto a trabajar con el equipo del partido Juntos por el Perú, con cuya excandidata presidencial Verónika Mendoza firmó un compromiso este miércoles, sino con especialistas de otras agrupaciones.

Pedro Castillo reiteró que participará en los debates del JNE pero todavía no presentará su equipo técnico. (Canal N)

“No solo del partido de Verónika Mendoza. Hacemos un llamado a todos los profesionales de todos los partidos. El gobierno hay que sacarlo entre todos. Es un escenario político pero uno no puede estar en el gobierno convocando gente de su entorno que quiere y, si no es santo de su devoción, no los va a llamar”, aseguró.

El postulante de Perú Libre insistió, de otro lado, que está dispuesto a participar en los debates presidenciales que organice el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de la segunda vuelta electoral, a pesar de que su agrupación política todavía no ha llegado a un acuerdo para la realización de estos eventos.

“Estamos en un proceso electoral, tengo que participar (en los debates del JNE). No hay ningún problema. Esperamos que el JNE defina cuándo va a ser el debate”, señaló.

Por último, Pedro Castillo defendió la participación del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la reunión que mantuvo con el embajador de Rusia en el Perú, Igor V. Romanchenko, la semana pasada.

“Cuál es el delito por el que (Vladimir Cerrón) no pueda acompañarnos, un secretario del partido”, dijo cuando se le consultó sobre la participación del fundador de Perú Libre condenado a tres años y 9 meses de prisión suspendida por su gestión como gobernador de Junín.