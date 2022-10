El mandatario Pedro Castillo negó supuestas amenazas contra Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, y reiteró sus críticas contra la prensa y el Congreso de la República.

Durante una reunión con los licenciados de las Fuerzas Armadas en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, el mandatario afirmó que se ofrecen “millones de soles” a gente de su entorno para que se conviertan en colaboradores eficaces.

“Solamente porque es un campesino que ha venido acá, hay que tumbárselo a como dé lugar, porque es un campesino, un obrero, un maestro de escuela rural hay que crearle carpetas, hay que jalar a sus familias, a los trabajadores de Palacio forzarlos y decirles: ‘conviértete en colaborador eficaz que te vamos a pagar millones de soles’, ‘di que estás amenazado por el presidente’”, expresó.

“Yo no he venido a amenazar acá a ningún ciudadano, hemos venido acá para luchar contra estas brechas históricas, para que la educación del pueblo peruano sea un derecho, para que la salud sea un derecho”, añadió.

Como se recuerda, Beder Camacho denunció haber recibido amenazas contra su vida en los últimos días, las cuales atribuyó a la organización criminal que está siendo investigada por el Ministerio Público.

“Como cualquier ciudadano de a pie, no tengo seguridad ni nada porque yo he recibido amenazas la semana pasada. Recibí una llamada amenazante pero son cosas que no se sabe de dónde vienen”, declaró en Exitosa.

“Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza o de dónde salió ese atentado [¿A quién responsabiliza?] Hago responsable a los miembros de la organización que están investigando sobre estas amenazas que he recibido”, agregó.

Castillo Terrones también cuestionó a los congresistas que participan en las marchas donde se promueve su vacancia y se preguntó cuántos proyectos de ley han presentado en favor del país.

“Algunos congresistas dicen ser padres de la patria, limeños, van con sus cámaras inclusive a hacer sus marchitas por allí, a hacer sus paseos en contra para quebrar la institucionalidad. Ese es su trabajo, la vida que hacen algunos. ¿Cuántas leyes han presentado a favor de la niñez, del pueblo, de la educación, de la salud del pueblo peruano?”, manifestó.

