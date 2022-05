El presidente de la República, Pedro Castillo, y el jefe del gabinete, Aníbal Torres, encabezarán el XIV Consejo de Ministros Descentralizado que se realizará el lunes 30 de mayo en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto.

Esta sesión se llevará a cabo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y contará con la participación del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, de los alcaldes provinciales y distritales de esta jurisdicción y representantes de la sociedad civil.

Según el Gobierno, esta reunión tendrá como objetivo lograr consensos para que se prioricen acciones que garanticen el desarrollo territorial de Loreto y cerrar las brechas a favor de los ciudadanos.

También se tendrá la presencia de los congresistas de la región Loreto, como Juan Carlos Mori (Acción Popular), Rosío Torres (Alianza para el Progreso), Alberto Morante (Fuerza Popular) y Hitler Saavedra (Somos Perú).

Asimismo, detallaron que se programó las intervenciones de los alcaldes provinciales de Alto Amazonas, Hugo Araujo; del Dátem del Marañón, Adelino Rivera; de Loreto, Giampaolo Rojas; de Maynas, Francisco Sanjurjo; de Putumayo, Humberto Fuentes; de Mariscal Ramón Castilla, Rodolfo Díaz; de Requena, Orlando Jakers y de Ucayali, Héctor Soto.

Aníbal Torres sobre Consejos Descentralizados

El último 25 de mayo, Aníbal Torres, se manifestó respecto a los Consejos de Ministros descentralizados y enfatizó que estas reuniones no son utilizadas con fines políticos.

“Deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que, además, están regulados en una norma específica. Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos, intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil”, declaró.

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, agregó.