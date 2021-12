La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien es presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, anunció que denunciará a la legisladora Isabel Cortez (Juntos por el Perú) ante la Comisión de Ética por “acoso político”.

“He sido víctima de un acoso político muy grave. Lo que he lamentado es que el día de ayer yo no he estado presente y la congresista Isabel (Cortez) se ha referido a mi persona haciéndome imputaciones graves, que yo por supuesto rechazo enérgicamente y que pido que la congresista pueda probar lo que ha afirmado, pero que lo pruebe en Ética, porque ahí nos vamos a ver”, manifestó Juárez Gallegos durante la sesión plenaria de este viernes.

“Yo voy a denunciarla ante la Comisión de Ética. No voy a permitir que manche mi honra y mi buen nombre, mi reputación. Tiene que hacerse responsable ante la Comisión de Ética y quiero que pruebe cada una de sus afirmaciones”, agregó la parlamentaria.

La acción de Patricia Juárez contra Isabel Cortez se da luego que esta última recordara el trabajo de la ahora congresista de Fuerza Popular en la Municipalidad de Lima, así como de sus vínculos con el exalcalde Luis Castañeda Lossio y el caso Comunicore.

“Como trabajadora de limpieza pública sé muy bien lo nefasta que fue la gestión de Luis Castañeda donde la señora Patricia Juárez fue su teniente alcaldesa. No olvidamos cómo nos trataron cuando protestamos por nuestros derechos. No olvidemos la corrupción de esa gestión”, manifestó Cortez Aguirre.