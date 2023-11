En horas de la tarde, los fiscales supremos titulares, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, presentaron una solicitud exigiendo la renuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta medida se toma, luego que la funcionaria fuera involucrada por presuntamente integrar una organización criminal en el Ministerio Público.

En el documento firmado por ambos fiscales le exigen a Benavides que deje el cargo para no afectar la investigación que realiza la institución.

“Se declara fundado el requerimiento fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, en la denuncia contra el ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva Barreto, que la involucran a usted en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal que no se condicen con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público le exigimos que renuncie el cargo de fiscal de la Nación a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución”, se lee en el documento.

Junta de fiscales supremos pide la renuencia de Patricia Benavides.

Sin embargo, momentos previos de este informe, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides aseguró que no dejaría el cargo, pese a las acusaciones y cuestionamientos en su contra.

Pronunciamiento de Benavides

Patricia Benavides rompió su silencio e hizo un pronunciamiento ante las investigaciones en su contra. La funcionaria aseguró que es “objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a luchar contra la impunidad y corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”.

“Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas”, agregó.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció sobre denuncia en su contra en un mensaje grabado. (Foto: Ministerio Público)

Lejos de tocar el tema de su ex asesor Jaime Villanueva y los presuntos mensajes que se le habría encontrado, señaló que todo se trata de una represalia por la “investigación de casos de máxima relevancia, en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”.

LEA TAMBIÉN: Fiscal de Nación niega acusaciones y anuncia denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola

“No permitiré que esa presión dañe e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, precisó.

