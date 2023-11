Jaime Villanueva, asesor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue detenido el lunes 27 de noviembre tras ser acusado de integrar una presunta red criminal de tráfico de influencias desde el Ministerio Público. Tras ello, se filtraron conversaciones en las que se mencionan al congresista Edwin Martínez, por lo que el parlamentario tuvo que pronunciarse.

Edwin Martínez niega conocer al asesor de Patricia Benavides

En una entrevista con Canal N, Edwin Martínez negó haberse reunido con Jaime Villanueva: “Yo no conozco a ninguno de los asesores de la Fiscal de la Nación. Ni siquiera al coordinador parlamentario. ¿Nunca ha visto a Jaime Villanueva? No. ¿Al señor Abel Hurtado? No tengo idea. ¿Miguel Ángel Girado? Tampoco. ¿Y la Fiscal de la Nación? Dos veces, para el Presupuesto General de la República del año pasado y de este año”.

En los chats de Whatsapp, se revelan el inicio de la megaoperación Valkiria V., que involucra a Patricia Benavides sobre presuntas influencias ilícitas para la eventual remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

Edwin Martínez nego reunió con Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides. Foto: Congreso

“Nunca he tenido una llamada que sea de parte del Ministerio Público. Jamás. Nadie ha conversado conmigo sobre temas del Ministerio Público [...] No me preocupa para nada. Está libre mi consciencia. Jamás he hablado con ese señor. No lo conozco, ni a él, ni a ninguno de los asesores de la Fiscal de la Nación”, señaló Edwin Martínez.

Finalmente, el mencionado congresista resaltó que votó a favor de la inhabilitación por cinco años de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, por voluntad propia.