Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, descartó que desde el Gobierno exista una posible “privatización encubierta” del servicio de agua potable o de Sedapal, la empresa estatal de derecho privado.

“La asociación público-privada (APP) es una posibilidad, forma parte de toda la estrategia que se necesita. No está en agenda la privatización del servicio de agua potable, pero sin duda, el sector privado puede contribuir a cerrar esta brecha. Actualmente, Sedapal subcontrata a muchas empresas proveedoras los servicios que brinda, y eso no está mal. No hay una privatización encubierta”

Para el caso de restructuración de Sedapal, la titular del Ministerio de Vivienda indicó que se presentó un informe con las recomendaciones realizadas por un grupo de expertos independientes para solucionar los problemas de gestión y financiamiento en la empresa.

Ministra de Vivienda se pronuncia ante Sunass

Frente a la controversia con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) sobre una supuesta injerencia en las competencias por proponer la revisión del sistema tarifario del agua potable, Hania Pérez de Cuellar reiteró que “el sistema no ha funcionado”.

“En total respeto de su autonomía, será fijar su tarifario. Será hacer los cambios que se requieran en temas regulatorios y el sistema. Y esa es parte de la autonomía de Sunass, nosotros somos respetuoso de su rol fiscalizador y regulador, pero como órgano rector nos compete marcar los lineamientos de política pública, no son lineamientos de este Gobierno”, dijo la ministra.

Finalmente, la titular de la cartera respondió ante la baja aprobación que tiene la población con respecto al gobierno de Dina Boluarte, que, según Datum, representa un 85%: “No tenemos ni una sola investigación fiscal sobre temas de corrupción. Estamos dando la cara, con dignidad”.

