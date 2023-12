La titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, reiteró este jueves que rechaza una injerencia política política frente la autonomía de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). En esa línea, acusó al organismo regulador de “manipular” sobre cambios vinculados a las tarifas de agua.

“Rechazo categóricamente una injerencia del Ministerio de Vivienda a la injerencia de Sunass. Nosotros somos muy respetuosos del órgano regulador. En un comunicado hemos sido muy enfáticos. No pretendemos transgredir nuestras funciones. Respetamos la labor, autonomía e independencia de la Sunass, pero en esa línea, también nos debemos, como ente rector, a establecer los lineamientos de la política pública- nacional sobre el tema de agua y saneamient o”, remarcó.

Desde un evento en Ventanilla, la funcionaria, además, afirmó que el sistema regulatorio de agua ha fracasado por lo que es necesario adoptar un nuevo modelo. Como se sabe el MVCS busca realizar cambios al Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en el marco de la delegación de facultades legislativas.

“Sabemos todos que el sistema ha fracasado, porque las instituciones que están y forman parte del sistema no hemos estado haciendo bien nuestro trabajo . Y lo que debemos hacer es reconocer en qué hemos fallado. La única manera que podemos hacer que el sistema funcione, es que los líderes y autoridades al frente de las instituciones, reconozcan en qué se ha venido fallando y adopten las medidas correctivas”, enfatizó.

“ Repito, somos respetuosos de la autonomía y la independencia técnica Sunass y rechazamos categóricamente que Sunass esté manipulando a través de los medios, comunicados, congresistas y población, haciéndoles creer que nosotros queremos aumentar las tarifas ”, acotó.

Al ser consulta del motivo por el cual la Sunass estaría alertando sobre un supuesto incremento de tarifas de agua, respondió: “Es Sunass la que tiene que responder. Me sorprende mucho que Sunass no reconozca el rol rector del Ministerio. Todos los órganos rectores: Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Ministerio de Energía y Minas marcan la pauta y los lineamientos, y luego le corresponde al regulador sobre la base de esos lineamientos en el ejercicio de su autonomía, de regular. No estamos pidiendo nada que no esté fuera de nuestra competencia”.

“ Lo que hemos planteado en el decreto legislativo es necesario hacer un nuevo esquema que nos permitan hacer subsidios fiscalizados y eficientes porque hoy los que tenemos más ingresos y el privilegio de tener agua potable somos los que menos pagamos agua, y los vecinos y vecinas que no tienen agua limpia o segura pagan hasta siete veces más por metro cúbico. Eso es inhumano ”, insistió.

Pérez de Cuéllar finalizó solicitando a la Sunass la corrección del actual esquema. “Por eso planteamos, discutamos a nivel de reglamento cuál es y qué propones tú”, señaló.