El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció nuevas tarifas para el servicio de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) con objetivo de maximizar el aprovechamiento de las conexiones de banda ancha.

Estas nuevas tarifas publicadas con Resolución Directoral N° 0367-2023-MTC/26 contemplan descuentos por volumen para cuatro rangos de velocidades desarrolladas bajo la metodología comparativa o de benchmarking, y es aplicable sobre los enlaces que se conecten a los nodos ubicados en 201 distritos de los 286 que lo conforman.

“La RDNFO nació para conectar a más ciudadanos a través de la masificación de la banda ancha; sin embargo, estuvo subutilizada, entre otras razones, por ser poco competitiva. Por ello, bajo un análisis técnico riguroso, es que hemos actualizado la tarifa del servicio portador, que impactará positivamente en beneficio del 70% de los distritos donde se encuentra desplegada esta gran infraestructura”, enfatizó la viceministra de Comunicaciones, Carla Sosa.

¿Cuáles son los cambios?

La Resolución Directorial establece cambios significativos en las tarifas de Internet. Anteriormente, la tarifa única fue de US$ 23 sin IGV, y ahora se dividirá en distintos tramos: US$ 11 para velocidades hasta 80 Mbps, US$ 3.5 para velocidades de 80 a 200 Mbps, US$ 1.3 para velocidades entre 200 Mbps y 1 Gbps, y US$ 1.1 para velocidades superiores a 1 Gbps, todos sin IGV.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estima que esta medida generará un aumento del 18% en la demanda del servicio durante el primer año. Además, incentivará la expansión de las conexiones de banda ancha, fomentará mayores inversiones en infraestructura de telecomunicaciones y conllevará varios beneficios adicionales.

El MTC también anunció que este nuevo esquema tarifario será revisado al menos cada doce meses y se aplicará durante el período de operación provisional a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

