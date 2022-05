El ministro de Educación, Rosendo Serna, consideró que la denuncia por supuestos plagios en la tesis del presidente Pedro Castillo no es un tema “trascendental para el país”.

El titular del sector explicó que “le hace daño al país” que se aborden temas que carecen de importancia.

“El problema es cuando reducimos el debate a temas domésticos no trascendentales, y eso le hace daño al país”, manifestó el ministro en declaraciones a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

“No he visto el programa Panorama, no puedo tener una apreciación sobre ese tema, pero reitero, los temas trascendentales deben discutirse a ese nivel hemos, ahora estamos llegando a una situación de persecución que, me parece a mí, que no es trascendental para el país”, añadió.

En otro momento, descartó tener algún conocimiento sobre el nombramiento de un nuevo Presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Aníbal Torres.

Al ser consultado sobre las interpelaciones, el titular de la cartera Educación dijo que el Congreso “no debe exagerar” con estos recursos pues se debe “dejar trabajar”.

Finalmente anunció que el Gobierno buscará presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes reciamente aprobadas por el Congreso, pues, en un caso se atenta contra la Sunedu y, en el otro, se buscaría eliminar el enfoque de género.