El recientemente nombrado ministro del Interior, Willy Huerta, anunció que ha solicitado una reunión con la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, con el propósito de que dialoguen sobre las funciones del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual fue constituido por el extitular de esta cartera Marino González.

El miembro del gabinete ministerial señaló que se debe establecer la forma de cómo va a trabajar este conjunto de policías, que tienen como propósito apoyar las investigaciones de la fiscal superior Marita Barreto, quien dirige el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder.

“Estamos solicitando una reunión de urgencia con la Fiscalía de la Nación, a fin de tratar el tema del equipo especial. La Policía Nacional tiene el encargo por parte del Ministerio del Interior que se le dé todas las facilidades, pero deben comprender que tienen que establecerse los procedimientos, las funciones, las responsabilidades para este fin. No puede hacerse de la noche a la mañana, hay un respeto que tiene que haber recíprocamente”, declaró para la prensa.

Seguidamente, Huerta Olivos consideró que no fue “ serio ” haber conformado este equipo de la PNP, sin antes haber definido las tareas específicas que iban a realizar junto al Ministerio Público.

“Antes de la constitución de este equipo especial, debió haberse previsto las funciones que le iban a ser asignadas. No es que yo creo un equipo especial y después decido qué van a hacer. No se trata de eso, sino no es seria esta conformación. Se ha designado con nombre propio a cuatro oficiales superiores de la Policía Nacional, a fin de que colabore con el trabajo de la Fiscalía”, manifestó.

Asimismo, el titular del Ministerio del Interior negó que la PNP haya realizado un presunto reglaje a Karelim López y a Zamir Villaverde.

“(¿Ha existido reglaje?) No ha existido tal situación, ya ayer en esa presentación se ha indicado, se aclaró incluso con la Fiscalía y en la comisaría. El trabajo de la Policía Nacional no solamente es asignar, sino también verificar que los servicios se cumplan, por eso hay un personal asignado de control, es decir, hay un grupo de policías y tengo que verificar que se esté cumpliendo. No existe reglaje”, dijo.

