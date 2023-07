El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, negó este sábado que su participación como miembro del Gabinete Ministerial, liderado por Alberto Otárola, sea responda a que existe una alianza entre el partido que lidera César Acuña y el Gobierno.

“ Descarto y niego tajantemente que mi presencia como ministro se deba a un acuerdo político . Me convocan en función a mi experiencia y trayectoria que es conocida sobre todo en el tema de salud. No ha habido ninguna coordinación con el presidente del partido [César Acuña]”, acotó.

“Cuando me hacen la entrevista final la presidenta me dice que han decidido nombrarme ministro, lo que le pedí, por respeto al partido, es usar mi teléfono para comunicarle al presidente del partido que por responsabilidad política y ciudadana acepté el cargo y que iba a pedir licencia. No ha habido un pedido de autorización o una coordinación”, mencionó.

Al ser consultado si el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, no tomó bien la decisión de que sea el nuevo ministro de Salud, Vásquez respondió: “Me parece que no le cayó muy bien. Obviamente este tipo de cuestionamientos son naturales. Daba a entender que había una coordinación y eso podría afectar al partido”.

“Me dijo que era una decisión personal y que no la compartía porque iba a generar cuestionamientos, pero si había decidido y estuvo de acuerdo de que pida licencia”, agregó.

Como se sabe el nombramiento de César Vásquez como titular del Minsa no cayó nada bien en algunas bancadas de izquierda, de centro y derecha, entre ellas Renovación Popular y Perú Libre.

Tras estos cuestionamientos Panorama y el diario El Comercio revelaron, por separado, unas fotografías que demostrarían que el actual ministro habría tenido un vínculo cercano con el expresidente Pedro Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por perpetrar un fallido golpe de Estado en diciembre pasado, así como con otros miembros del denominado ‘Gabinete en la sombra’.

En una fotografía que data del 2016, Vásquez aparece en una reunión con el exfuncionario del Gobierno de Castillo, Auner Vásquez Cabrera, quien es sindicado por la Fiscalía como coordinador del denominado ‘Gabinete en la sombra’ y presunto encargado de reclutar a los legisladores apodados como “Los niños”. Cabe recordar que ese mismo año el actual titular del Minsa, por entonces, legislador de APP, contrató a Vásquez Cabrera.

Respecto a ello, el funcionario informó que Vásquez Cabrera trabajó por un corto periodo en su despacho congresal somo asesor II.

“Trabajó un año conmigo y luego renuncio y se fue a postular al distrito de Tacabamba y postuló por Acción Popular ni siquiera por Alianza por el Progreso, y trabajó como asesor en el Gobierno Regional y parece que él tenía más afinidad a Acción Popular”, explicó.

”Su vínculo conmigo fue estrictamente profesional por un periodo no muy largo y cuando participó del gobierno de Pedro Castillo no tuve ninguna comunicación laboral más de cualquier paisano que se puede encontrar y saludar”, remarcó Vásquez.

