El comunicador Miguel del Castillo, hijo del excongresista Jorge del Castillo y actual militante aprista, aseguró que ha coordinado la elaboración del “Plan 200” para el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y en el mismo “están participando” excandidatos del Partido Morado y de Victoria Nacional.

“Se ha invitado de manera personal a quienes han sido candidatos, por ejemplo, en el Partido Morado, en Victoria Nacional, que también están participando. Con el señor Ed Málaga se ha conversado y nos encantaría que se sume, la señora Flor Pablo también, ellos han ofrecido”, sostuvo en diálogo con Latina.

“Hay algunos que son invitados del Partido Morado, otros que son militantes y para ser parte de la organización necesitarían de un permiso de su agrupación. No ha habido un diálogo con la señora Flor Pablo. De Victoria Nacional está Agnieszka Céspedes que ha sido candidata por el partido de George Forsyth y lucha por los derechos en los colegios”, señaló.

Declaraciones de Miguel Del Castillo

El también excandidato a la Alcaldía de Barranco con el Partido Aprista indicó que el plan fue elaborado por indicación del candidato presidencial Pedro Castillo y no se tuvo “ningún tipo de coordinación con Perú Libre”.

“No ha habido una participación una reunión o un trabajo conjunto con la dirigencia del partido Perú Libre. El señor Castillo lo que pidió fue que desarrollemos un plan en el cual él ha participado, ha hecho las correcciones, ya explicó la visión y creo que refleja la visión que va a recorrer”, manifestó.

Del Castillo reveló que dentro de los miembros del equipo se encuentran el científico Patricio Valderrama, y lo integrantes de Juntos por el Perú Pedro Francke, Anahí Durand y Gustavo Guerra García. Dijo esperar, en ese sentido, que el candidato presidencial pueda ampliar los nombres de los “muchos técnicos” que están apoyando su nuevo planteamiento.

“Hay diferentes equipos de trabajo, hay un equipo donde está el señor Pedro Francke, donde está Anahí Durand, donde está Patricio Valderrama que han estado vinculados al Plan 200 sin corrupción y que bueno el profesor Castillo en los próximos días anunciará porque está en proceso la integración de los equipos”, declaró.

Finalmente, aseguró que el plan no sigue una ideología “chavista” y explicó que mantiene su militancia en el Apra y no tiene intenciones de renunciar.

“Soy una persona que cree en las libertades, en el respeto de la propiedad privada, en que la generación de riqueza la hacen las riquezas no el Estado. He sido el coordinador de este equipo de trabajo y obviamente la propuesta y el trabajo que se ha hecho con el profesor Castillo está dentro de ese marco, no hay inspiración de ese modelo [chavismo]”, expresó.

Las caras del Plan 200 de Pedro Castillo