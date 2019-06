Mesías Guevara sobre Vladimir Cerrón: "Yo ni siquiera me hubiera acercado a Maduro"

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, aseguró hoy que él no hubiera "ni siquiera" acudido a un evento organizado por Nicolás Maduro en Venezuela como lo hizo el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, esta semana.

"Yo ni siquiera me hubiera acercado a Maduro o líderes que tienen ese tipo de pensamientos. No he tenido nunca la oportunidad de estar al lado de ellos y por lo tanto, estoy muy distinto de este tipo de hacer política", sostuvo Guevara en diálogo con el programa "Agenda Política" en Canal N.

Cerrón Rojas participó el pasado jueves del “Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democraicia Participativa” en Caracas. En este evento también participó Nicolás Maduro.

El gobernador regional de Junín expuso el tema “Amenazas a la Democracia en América Latina”, hablando sobre "la amenaza digital del cual dependen nuestros sistemas educativo, económico, militar y político".

Al respecto, Guevara dijo respetar la opinión de Cerrón y detalló que ese tipo de posturas no se suelen expresar en la ANGR, puesto que ahí se discuten principalmente "temas relacionados con la marcha de los gobiernos regionales".

Cuestión de confianza



En otro momento, Mesías Guevara descartó que con su apoyo a la cuestión de confianza haya querido que se disuelva el Congreso. Instó a los legisladores, en ese sentido, a que cumplan con los plazos acordados y no lleven al país a un estado de crisis.

"Nunca he preferido que se rompa el Congreso. Yo estoy relativamente satisfecho en que la representación nacional haya aprobado la cuestión de confianza, ahora si hay que hacer la invocación respectiva para que se cumpla con los plazos, con el cronograma", señaló.

"Hago una invocación a la representación nacional para que no nos lleven a ese escenario de una posible disolución del Congreso. No queremos eso, al contrario, queremos que haya un trabajo en conjunto", agregó.

El también gobernador regional de Cajamarca resaltó la importancia de generar consenso para trabajar por el país. Consideró, por ejemplo, que el tema agrario debería ser trabajado por todos los sectores involucrados "para generar empleo en todo el país".

"De manera consensuada entre los gobernadores regionales, el Ejecutivo y el propio Congreso de la República deberíamos ya de empezar una gran revolución en la agricultura", manifestó.

"Recordemos que millones de peruanos viven en las zonas rurales y viven de lo que es la agricultura. La agricultura es para mí la actividad prioritaria y no solamente debe darse a nivel nacional, sino en las regiones, en la costa, la sierra y la selva para generar empleo y fomentando la agroindustria y la agroexportación", añadió.

Finalmente, al ser consultado sobre el proyecto minero Tía María en Arequipa, Mesías Guevara aseveró que la empresa Southern debería "de cumplir con la licencia social" antes que de que se el Gobierno evalúe autorizar su funcionamiento.