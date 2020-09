El cantante Richard Cisneros afirmó que ingresó cinco veces a Palacio de Gobierno y que “solo saludó” en dos oportunidades al mandatario Martín Vizcarra, pero que nunca se reunió con él en el Despacho Presidencial.

En entrevista con Canal N, Cisneros aseguró que sus encuentros con el presidente Martín Vizcarra fueron ocasionales y que ocurrieron por sugerencia de Karem Roca, exasistente del Despacho Presidencial, durante un recorrido que le hizo por Palacio de Gobierno.

“Yo en ningún momento me he reunido con él (Martín Vizcarra), yo solo lo he saludado, porque Karem (Roca) me llevó y me paseó por todo Palacio y estuve esperando un rato, porque incluso tengo entendido que el presidente estaba ocupado”, expresó.

En esa línea, señaló que las imágenes que lo muestran en Palacio de Gobierno fueron tomadas por Karem Roca durante las mencionadas visitas y que solo en una foto le pidieron ayuda a un militar para que tome la imagen.

Respecto a sus visitas a Palacio de Gobierno, Cisneros indicó que acudió para dialogar con la entonces secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, con la exasistente del Despacho Presidencial, Karem Roca, y con Máximo San Román, quien fue asesor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

En las dos oportunidades restantes, según dijo, fue para presenciar la juramentación del gabinete que encabezó César Villanueva y para un cóctel que se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Además, Cisneros aseguró que sus visitas a Miriam Morales y Karem Roca fueron por motivos laborales, ya que pretendía ser parte del equipo de marketing político y entrar trabajar al Instituto Peruano del Deporte (IPD).