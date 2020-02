El presidente Martín Vizcarra aseguró este viernes que la demanda de Odebrecht por US$1,200 millones de indemnización en contra del Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) “no tiene ningún sustento ni justificación”.

“Una demanda en la que nosotros no encontramos absolutamente ningún sustento, porque en ese momento, el 2017, las causas eran absolutamente imputables al contratista, no había cumplido con su compromiso en el cierre financiero. Vencido el plazo, con todo derecho y justificación, el Estado peruano caduca ese contrato. Ahora Odebrecht hace una demanda que no tiene para nosotros ninguna justificación”, sostuvo en declaraciones a la prensa desde Arequipa.

