El jefe de Estado, Martín Vizcarra, no descartó la posibilidad de plantear una cuestión de confianza ante el Congreso para adelantar las elecciones generales el 2020.

“(¿Plantea presentar una cuestión de confianza?) Vamos a ver. Eso se verá en su momento. Hemos recibido el respaldo de las autoridades con lo que hemos conversado hoy, nos fortalece para seguir el camino marcado”, comentó desde Bagua.

En otro momento, dijo que su Gobierno considera que en el pasado se relegó a compatriotas, que evitaba que sean atendidos como se requiere.

“No se puede entender que estando a dos años de cumplir el Bicentenario de vida republicana, existan poblaciones que todavía carecen de todos los servicios básicos como de agua potable, energía eléctrica, entre otros. Esta postergación tiene que corregirse”, precisó.

Ante lo cual, consideró que la forma de enmendarse es con la interacción de los tres niveles de Gobierno.

“Si no interactúo con los gobiernos regionales y con los alcaldes provinciales y distritales, el esfuerzo se queda a medio camino. Tenemos que articular para juntos hacer una priorización”, comentó

Vizcarra dijo que la autoridad tiene la obligación de escuchar a la población.

“No se trata de que me elegiste para cuatro años y después me olvido del pueblo que me eligió. No solo se trata que me elegiste como congresista por 5 años y nos vemos en la próxima campaña electoral. La autoridad tiene la obligación de mantener una permanente obligación para saber si está en el camino correcto o se está equivocando, porque todos podemos equivocarnos. El problema es cuando no rectificamos. Por eso es que viajo tanto”, arguyó.