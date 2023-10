La congresista María Cordero Jon Tay, se ha visto nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser acusada por cuatro policías, miembros de su escolta, por presuntos maltratos.

Según información del Diario El Comercio, estos agravios habrían comenzado en el año 2021. Los testimonios de los miembros de seguridad de la parlamentaria indicaron que la legisladora les habría ordenado lavar su vehículo, realizarle el mantenimiento y manejarlo por ella; actividades alejadas de sus funciones como escoltas de María Cordero.

Asimismo, uno de ellos precisó que la congresista le habría insultado lo que hace una acusación de falta de respeto por parte de la parlamentaria.

Caso ‘mocha sueldos’

La congresista María Cordero había sido acusada inicialmente por el caso ‘mocha sueldos’ porque habría recortado los honorarios de sus trabajadores en un 75%. El argumento que ofreció ante tal acción era que se debía a una ‘devolución de favores’.

Agregando además que necesitaba pronto el dinero porque tenía que reponer el gasto de su campaña política, que la llevó a ocupar una curul en Palacio Legislativo con la bancada fujimorista.

“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en la campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas”, es un audio de la legisladora difundido por el programa dominical Punto Final.

