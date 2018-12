La secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, aseveró que tras el referéndum llevado a cabo el día de hoy, el presidente Martín Vizcarra "se ha convertido" en un mandatario "plebiscitario".

Advirtió, en esa línea, que declaraciones como que las que dio tras conocer los resultado son "complicadas".

"El presidente no necesita de su bancada, se ha convertido en un presidente plebiscitario. Él ha dicho que representa a la nación, cosa que ha dicho también Maduro y Chávez y que si se van contra él, se van contra el pueblo peruano. Expresiones muy complicadas", sostuvo en una entrevista con 'Agenda Política' de Canal N.

La también vocera alterna de Fuerza Popular señaló que si bien el proceso da como ganador al mandatario, este se ha desarrollado con algunas denuncias, que según indicó, no fueron tomadas en cuenta.

"Este proceso ciertamente lo da como ganador al presidente Vizcarra y eso es lo que él quería para sus encuestas, pero creo que los peruanos nos merecemos una respuesta de las entidades responsables como son el JNE y la ONPE. Han habido denuncias que hemos hechos desde hace más de 15 días al propio presidente del JNE, el señor Ticona, y no hemos tenido respuesta", manifestó.

Salgado lamentó, asimismo, que haya habido campaña "de un solo lado". Precisó, en ese sentido, que los ciudadanos han sufragado sin tener la información necesaria y, por ello, no se ha podido "hacer una buena elección" en la jornada de hoy.

"No quiero decir aquí que ha habido un fraude, porque la campaña mediática que ha habido, la entrega de publicidad, la mala información ha hecho que nuestra población recurra a lo más fácil. Ha habido una campaña de un solo lado, no ha habido una contracampaña, no han habido personeros, no ha habido oportunidad para poder hacer una buena elección", declaró.

"La gente ha ido a votar sin saber cómo va a votar, sin saber los cambios que se están haciendo a la Constitución que nos rige hace 25 años", enfatizó.

En otro momento de la entrevista, Salgado se refirió a los comentarios del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sobre la ley de financiamiento de partidos políticos y aseguró que dicha norma era "necesaria".

"Que el señor Salaverry haya dicho que es nefasta, cuando él autorizó que pase a la orden del día porque requiere de la autorización del presidente del Congreso. Eso lo ha firmado Salaverry, entonces no puede decir que no sabía de esta ley", cuestionó.

"Él se debió bajar a su curul y decir que no estaba de acuerdo", remarcó.

Finalmente, la también ex presidenta del Congreso dijo sentirse sorprendida por la actitud de Salaverry y aseguró que no le extrañaría una posible candidatura suya el 2021.