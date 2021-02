El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria, luego de varios meses de discusión. Al día siguiente, el presidente Francisco Sagasti promulgó oficialmente la norma, por lo que desde el lunes pasado entró en vigencia.

Tras esta decisión, el presidente de la comisión de Constitución, Luis Valdez, anunció que su grupo de trabajo realizará modificaciones al Reglamento del Congreso para que se pueda implementar esta reforma y no haya ningún inconveniente en su aplicación.

Una de estas medidas será la eliminación de la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, presidida por el legislador del Frente Amplio, Iván Quispe.

Sin embargo, la comisión también tiene otras reformas en mente, tras la eliminación de esta protección congresal. En diálogo con Gestión, Valdez indicó que ahora viene el debate para modificar el antejuicio político en altos funcionarios, como ministros, magistrados del Tribunal Constitucional (TC), jueces y fiscales supremos, etc.

“Es un tema (eliminación del antejuicio político) que hasta el día de hoy no ha estado en la agenda pública y política. Se ha insistido es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Bueno, ya se logró, y ahora viene la reforma del antejuicio político para estas elecciones. Esta es una tarea pendiente y tendrá que entrar a debate. Esperamos que se pueda discutir lo más pronto posible”, indicó.

Si bien no precisó una fecha en específico, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) remarcó que como presidente de la comisión de Constitución impulsará un debate técnico de la propuesta y, en su momento, se invitará a los especialistas y constitucionalistas para recoger sus opiniones. “Es un tema importante que debe analizarse a profundidad”, agregó.

Inmunidad presidencial

Durante el debate de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, algunos congresistas, sobre todo, de UPP, Podemos Perú y Fuerza Popular, pidieron que en el texto se incluya al presidente de la República. De esta manera, según argumentaron, el jefe de Estado, al no tener inmunidad, podría ser investigado por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, las solicitudes no fueron tomadas en cuenta.

Al respecto, Valdez adelantó que la propuesta para eliminar la inmunidad presidencial no estará en la agenda de su comisión.

“Este es un tema que hoy no es una prioridad dentro de la agenda que voy a plantear a la comisión de Constitución. Voy a plantear una agenda consensuada con temas específicos, y será ampliada en la medida de que haya pedidos de los miembros del grupo de trabajo. En lo personal, eso (eliminación de la inmunidad presidencial) no es un tema que hoy amerite una priorización dentro de la agenda”, remarcó.

Sin embargo, el congresista consideró que este tema debería evaluarse más adelante, al considerar que “la ciudadanía exige a toda su clase política, incluido al jefe de Estado, honestidad y transparencia y eso no solo se demuestra con gestos, sino con acciones”.

“Si hacemos un recuento de los presidentes que nos han gobernado en los últimos 30 años, empezando por Alberto Fujimori y pasando por Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el mismo Martín Vizcarra, todos han estado envueltos en hechos de corrupción. Entonces, hay que hacer un amplio debate, análisis y por qué no pensar en un referéndum para ver si los peruanos están de acuerdo o no con eliminar la inmunidad presidencial”, remarcó tras precisar que este tema es bastante sensible y no es el momento oportuno para generar una “crispación política” con su debate.