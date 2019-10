José Luna Morales, hijo del excongresista José Luna Gálvez -propietario de la Universidad Telesup- aseguró que iniciado el allanamiento en su vivienda el último martes, le informó a la fiscal a cargo de la existencia de S/300,000 que correspondían a la casa de estudios.

“Cuando se ingresó a la vivienda a las 6:30 a.m. yo consigné a la fiscal que tenía S/300 mil en efectivo. Ellos [la fiscalía] no encontraron nada, se les dijo al entrar que había esa plata. Este es un local de la universidad, es la casa de José Luna Gálvez, pero también es mi domicilio y es un local de Telesup”, afirmó en Canal N.

La fiscalía halló en la vivienda de Luna Gálvez más de S/ 300,000 en efectivo en un compartimiento oculto de un auto estacionado dentro del inmueble en Surco. El vehículo está a nombre de la universidad Telesup.

Luna Morales detalló que el dinero fue encontrado en uno de sus vehículos y descartó que estuviera en un compartimento oculto.

“Yo tenía la plata, eran 300 mil soles aproximadamente lo que la fiscalía encontró dentro de mi carro. En ningún compartimento secreto, los carros no tienen compartimentos secretos, estaba dentro de mi carro, en la tercera fila de asientos”, dijo.

Agregó que el monto corresponde a la cobranza de matrículas en Telesup, del cual era responsable por su cargo de gerente. Indicó que esto puede comprobarse con los recibos firmados a la tesorera de la universidad.

“Este dinero proviene de los tres o cuatro últimos días, de la cobranza en efectivo de la caja que tenemos en 28 de Julio por la matrícula que se está realizando y las clases que comenzaron el domingo en modalidad semipresencial y el día de hoy en modalidad presencial y eso se va a demostrar claramente con los recibos que yo he firmado a la tesorera […] Como gerente yo lo recibo y al día siguiente lo deposito. [El] Sábado en la noche no hay banco, domingo no hay banco, lunes en la mañana se hizo un depósito en el Scotiabank, que se le va a hacer llegar a la fiscalía [el recibo]”, detalló.

El hijo del excongresista señaló también que se negó a firmar el acta de cierre de la diligencia ya que, pese a que se informó de la presencia del dinero, esto no se colocó en el documento.

“Esto ocasionó al cierre del acta el problema con la fiscal, [a quien le dije que] ponga que yo le he dicho a usted al entrar que estaban los 300 mil soles y ella no quiso ponerlo y eso generó que yo no firmara el acta”, explicó.

Precisó que la “diligencia demoró bastante” porque solicitaron que el dinero sea contabilizado y enumerado a fin de que no haya ningún problema al momento de su devolución.

