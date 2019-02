López Vilela se defiende de denuncia de Paloma Noceda con polémico video

Esta tarde se debatió el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días al legislador Luis López Vilela (Fuerza Popular).

Durante su intervención en el pleno del Congreso para dar sus descargos sobre el informe final de la Comisión de Ética que recomienda 120 días de suspensión en su contra, Luis López Vilela (Fuerza Popular) pidió unos minutos para transmitir un video.

En esta grabación se muestran numerosos saludos entre parlamentarios de todas las bancadas del Congreso con la canción "Somewhere over the rainbow" de fondo.

Como se recuerda, la congresista Paloma Noceda denunció a Luis López Vilela ante la Comisión de Ética días después de revelar ante el pleno del Parlamento durante el debate de la suspensión por 120 días a Moisés Mamani (Fuerza Popular) que un legislador fujimorista le realizó "una suerte de masaje asqueroso" el año 2016.

Luego de transmitir el video, López Vilela le pidió disculpas a Noceda "si es que malinterpretó" su saludo. Indicó que "para juzgar a alguien es muy importante saber su historia y su trayectoria de vida" y negó haberse propasado con la legisladora.