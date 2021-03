Los integrantes de la comisión del Congreso que investiga las políticas en el marco de la lucha contra el covid-19 realizaron esta mañana una visitada a las instalaciones de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), con la finalidad de recabar información sobre la documentación que entregó el laboratorio chino Sinopharm para demostrar la eficacia de su vacuna.

Al término de esta diligencia, el titular de este grupo de trabajo, Leonardo Inga, informó que la DIGEMID ya tiene en su poder el informe con los resultados preliminares del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, realizado en China.

“La directora (Carmen Ponce) nos ha manifestado que (Sinopharm) les ha enviado un informe previo del ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna, realizado en China, y con esto se ha validado la eficacia de las dosis y se permitió la autorización excepcional para la importación del millón de vacunas, que ya llegaron a nuestro país”, dijo a la prensa.

Sin embargo, advirtió que dicha entidad mantiene en reserva este documento, debido a que no cuenta con la autorización respectiva del laboratorio chino para su publicación.

“Es un documento que tiene DIGEMID, pero lo mantiene con carácter reservado porque no tiene autorización de la empresa para hacerlo público. Nosotros tampoco tenemos acceso a esa documentación. Estos ensayos clínicos aún no están concluidos y todavía no ha sido publicado, ese es el detalle que se tiene”, remarcó.

En ese sentido, el legislador de Acción Popular cuestionó la falta de transparencia y profesionalismo del laboratorio chino, pese a que ya se firmó un contrato con ellos para la adquisición de sus dosis.

“Hay una falta de transparencia por parte de la empresa china, por no permitir el acceso a los datos. Otra preocupación es la poca documentación enviada por Sinopharm, pese a las solicitudes realizadas por DIGEMID, sobre todo, en el tema de seguimiento. No hay un compromiso del laboratorio chino para facilitar la documentación necesaria para hacer el seguimiento respectivo y evolución de los ensayos clínicos”, criticó tras precisar que el registro sanitario condicional de la vacuna aún no se ha emitido justamente porque hay unos temas pendientes por resolver.