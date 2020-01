La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori volverá a prisión después que el juez Victor Zuñiga dictara 15 meses de prisión preventiva tras corroborar que existe peligro procesal si la lideresa permanece en libertad.

Minutos después de que quedara en manos de la Policía, Fujimori dijo a través de redes sociales, que su esposo Mark Vitto tiene la indicación de llevar su caso a “instancias internacionales”.

“No dejaré de dar la cara. Le he pedido a mi esposo que presente mi caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Como comprenderán no puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva. Pido que se me trate como cualquier ciudadano", expresó.

Asimismo, criticó la sentencia de Zuñiga, tras indicar que el fiscal del equipo especial Lava Jato, Jóse Domingo Pérez, "no encontró elementos nuevos" en el caso.

“Me mandan a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo y de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público”, señaló la lideresa.

