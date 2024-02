La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a las declaraciones realizadas por el colaborador eficaz Jaime Villanueva ante la Fiscalía y denunció la injerencia del periodista Gustavo Gorriti en las investigaciones llevadas por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

“Tiene que investigarse la injerencia y manipulación sobre la presencia del señor Gorriti. Lo que señala el señor Villanueva es que llevó a Domingo Pérez al domicilio del señor Gorriti y luego hubo personal de parte de su ONG que estuvieron también en oficinas del Ministerio Público”, dijo en una entrevista con RPP.

Asimismo, dijo que Gorriti “habría cometido usurpación de funciones de manera ilegal. El pidió que se contrate a un especialista suizo y esto se llevó a cabo”.

En esa línea, Keiko Fujimori pidió que se investigara la injerencia del señor Gorriti y señaló que se están preparando contra otros actores involucrados.

“Además de hacer estos pedidos públicos, estamos preparando una serie de denuncias contra varios personas, y no solamente hablo de los dos fiscales y el señor Gorriti”, manifestó.

La lideresa comentó que están a la espera de que el Ministerio Público inicie las investigaciones y separe a ambos fiscales, tanto a Domingo Pérez como a Rafael Vela.

“Espero que la Junta Nacional de Justicia abra una investigación y suspenda los cargos a ambos fiscales de manera celera, como lo hizo con la ex fiscal de la Nación”, acotó.

Negó conocer a Patricia Benavides

Cuando se le consultó por los presuntos negociados entre Fuerza Popular y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a fin de archivar carpetas fiscales a cambio de remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, la lideresa sostuvo que no hubo ningún “pedido directo, indirecto o a través de intermediarios”.

“En el caso de Fuerza Popular, usted lo que puede ver es a través de los hechos y votaciones que nuestro actuar siempre ha sido correcto. Las denuncias que hemos hecho frente a los abusos de los fiscales constan en los órganos correspondientes. Yo no conozco a la exfiscal de la Nación. Nunca he mandado un mensaje ni he recibido un mensaje de parte de ella. Jamás ha habido un pedido ni directo, ni indirecto, ni de intermediarios”, sostuvo.

Cabe mencionar, que Jaime Villanueva señala en sus testimonios que Benavides logró un contacto directo con la cúpula de Fuerza Popular, pero Keiko Fujimori negó esto.

“Yo no la conozco, lo que ha habido es una reunión formal en la primera vicepresidencia del Congreso, una reunión abierta en dónde se han hablado de temas congresales”, mencionó.

Sobre Martha Moyano

Jaime Villanueva ha asegurado en sus declaraciones que la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, sería el agente especial ‘Roberto’. Dijo que la parlamentaria coordinó con él a cambio de favores.

Incluso, hizo hincapié en que, a principios del 2023, Moyano reprochó a Patricia Benavides por iniciar una investigación sobre el presunto genocidio contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, en relación con las muertes durante las protestas violentas contra el Gobierno.

Respecto a esto, Keiko Fujimori aseguró que ella ha hablado con la congresista personalmente y esta ha negado lo dicho por Villanueva.

“Sobre Martha Moyano, yo confío en su palabra. Yo he hablado con ella y le he preguntado si ella es el agente Roberto, ella me lo ha negado tajantemente y yo confío en su palabra”, argumentó.

“Jamás ha habido un pedido, directo ni indirecto, ni de intermediarios. Yo le he preguntado a la señora Moyano si ella ha hecho una declaración o pedido de esa naturaleza y su respuesta fue contundente: No tendría por que hacerlo”, añadió.

