Alistan pronunciamiento. El candidato al Congreso por el Partido Morado, Franscisco Sagasti, señaló que la agrupación política se encuentra reunida debatiendo sobre los últimos cuestionamientos que involucraron al líder de la organización, Julio Guzmán.

Guzman fue captado por unas cámaras de un edificio miraflorino corriendo de un incendio que se desató en un departamento de la calle Ocharán, donde se encontraba almorzando con Liliana Acurio, extrabajadora de la organización. Según detalló “Panorama”, en el inmueble se realizaba una celebración “romántica”.

“Estamos reunidos evaluando los temas que se han dado a conocer. Somos un partido que conversa sobre todos los hechos que se desarrollen. Sobre el caso de Guzmán también se está conversando, pero hemos precisado más con el caso de Daniel Mora”, señaló Sagasti a Gestión.

Sobre las imágenes, Guzmán mencionó en “Cuarto Poder”, que " no mantenía ningún tipo de relación sentimental" con Acurio y evitó dar detalles del incidente. “Las explicaciones del incidente las tiene mi esposa. Y no volví al departamento, porque me dijeron que no era necesario”, sostuvo.