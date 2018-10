Poder Judicial confirma orden de inhibición a Pedro Pablo Kuczynski

El Poder Judicial a través de la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado Anticorrupción confirmó esta tarde la orden de inhibición sobre acciones y derechos del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre su respecto a su propiedad de calle Choquehuanca N.° 975-985, San Isidro.

El documento suscrito por el juez superior Guillermo Piscoya, titular de dicha sala, resolvió declarar fundado el requerimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de esta forma dictó la medida de inhibición.

"Se resuelve confirmar la Resolución N.° 1, de fecha 27 de agosto de 2018, emitida por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró fundado el requerimiento formulado por el Euipo Especial de la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios", se lee en el documento.

"En consecuencia, se ordena la medida de inhibición que recaerá sobre las acciones y derechos que le correspondan al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard , una vez liquidada la sociedad de gananciales (50 %), respecto del bien inmueble ubicado en la calle Choquehuanca N.° 975-985, San Isidro", señala.

De esta manera, el ex mandatario no podrá ejercer acciones ni derechos sobre su vivienda en San Isidro; es decir, no podrá vender su propiedad mientras dure esta medida en su contra.