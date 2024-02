Juan Carlos Lizarzaburu, congresista de Fuerza Popular, suspendido por emitir expresiones sexistas contra Patricia Juárez, denunció a Susel Paredes por las calificaciones de “brutos” e “idiotas” a los parlamentarios que respaldan la inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, Susel Paredes fue quien denunció al fujimorista por los comentarios machistas en contra de su copartidaria en una sesión de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales (SAC). Ahora, Juan Carlos Lizarzaburu denuncia a su compañera en la Comisión de Ética, presidida por Diego Bazán.

“Formulo denuncia contra la congresista Susel Paredes por grave falta ética conforme a las disposiciones previstas en el reglamento del Congreso de la República y el Código de Ética parlamentaria, con la finalidad que la misma se declare fundada y se le imponga la máxima sanción”, indica el documento.

“Con fecha del 27 del presente mes, en horas de la mañana, la congresista realizó declaraciones públicas con expresiones agraviantes y denigrantes, al suscrito y a los colegas congresistas de los miembros de la Comisión Permanente y a los miembros del Pleno habilitados para la votación sobre la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”, agregó.

¿Qué dijo Susel Paredes contra sus compañeros?

Durante una entrevista en Exitosa, Susel Paredes calificó de “brutos” e “idiotas” a quienes pretenden destituir a los miembros de la JNJ, luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe final contra los jueces.

La parlamentaria indicó que los congresistas que buscan remover a estos integrantes, no comprenden que su postura efectuará la paralización del ente, que está en proceso de evaluación y ratificación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la JNJ), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE”, expresó.