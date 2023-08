El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas, se pronunció sobre la reciente denuncia contra el titular del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), quien habría mentido en la declaración jurada que presentó para ser candidato a parlamentario en las elecciones generales 2021.

En la víspera, Panorama reveló que Soto Reyes ocultó una deuda de reparación civil para poder postular al Parlamento. En esa línea, Salas Arenas aclaró que el JNE nunca revisó ese archivo y se quedó en el ya desactivado Jurado Especial Electoral (JEE) de Cusco.

“Estuvo en manos del Jurado Electoral Especial, nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones ninguna controversia sobre ese particular. Lo único que puedo añadir es que nosotros no hemos revisado ese asunto, no lo hemos tomado en cuenta porque nunca subió para ser objeto (de análisis)”, declaró en diálogo con Exitosa.

“Ha salido recién y en todo caso sería el Jurado Electoral Especial, que no está operativo, o por lo menos su presidente en ese tiempo quien tendría que señalar, tal vez, qué ocurrió, cómo pasó, y finalmente, la Procuraduría si es que hubiera algo que aclarar”, agregó.

Denuncia

El dominical indicó que el 26 de octubre del 2020, Soto Reyes declaró bajo juramento no tener deuda toda o parcial por concepto de reparación civil. Sin embargo, un documento del Poder Judicial, al que accedieron, señala que al momento de haber firmado ese documento tenía un deuda de reparación civil por S/ 10,000.

Para conocer el porqué de la deuda, hay que remontarse hasta agosto del 2011 cuando el titular del Parlamento era presentador de un programa periodístico, en el que acusó al entonces comisario de Cusco, el comandante PNP Nilo Chávez Luna, de ser responsable de la muerte de un joven en medio de enfrentamientos entre barristas y la Policía.

Tras esa aseveración, Chávez Luna presentó una querella contra Soto por el delito de difamación. Posteriormente, en 2013, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco impuso la suma de S/ 10,000 como monto por reparación civil. Ante esto, el ahora congresista presentó una medida cautelar, la cual en 2016 fue dejada sin efecto por el Quinto Juzgado Civil de Cusco.

Luego de ello, en junio de 2021, cuando ya había sido escogido en la urnas como legislador, el jurado electoral especial de la región que lo había inscrito, recibió el informe del tercer juzgado de investigación preparatoria que reveló que Alejandro Soto tenía pendiente una deuda por reparación civil.

Frente a ello, el parlamentario recién pagó el monto en el mismo mes de 2021. Ello demostraría que la deuda sí existía y que no dijo la verdad en su declaración de octubre de 2020.

