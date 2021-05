El virtual congresista de Renovación Popular Jorge Montoya consideró este martes que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, busca “victimizarse” al pedir que lo investiguen por el atentado de una columna terrorista de Sendero Luminoso en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que dejó 16 personas fallecidas.

En diálogo con Exitosa, Montoya dijo creer que Castillo Terrones “debe tener sentimiento de culpa” y por ello pide que lo investiguen cuando “nadie lo ha acusado”.

“Nadie lo ha acusado él [Pedro Castillo] de este atentado, este es un atentado terrorista focalizado en la zona. Es de un grupo de Sendero Luminoso diferente a otros grupos porque tienen varios, no hay que investigar a nadie, el tema está en la zona, yo creo que se quiere aprovechar para victimizarse, porque no es lógico, Sendero no actúa así”, sostuvo.

“Si bien tiene vinculaciones ideológicas no las tienen de mando directamente, se separaron de Abimael Guzmán y siguen con su lucha armada. Nadie lo ha acusado a este Castillo que ha hecho algo malo, debe tener sentimiento de culpa”, señaló.

Más temprano, el candidato presidencial de Perú Libre indicó que se “pone a disposición” de las autoridades para que hagan las investigaciones sobre el atentado terrorista.

“Invoco y llamo a Sagasti a que empiece por mí, mi entorno, por Perú Libre y mi comando. Me pongo a disposición para que se haga todas las investigaciones. El Perú no puede estar prestándose para esto, la vida es primero”, manifestó.