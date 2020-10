La jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, informó este viernes que desde que asumió el cargo el pasado 3 de setiembre cinco legisladores de Unión por el Perú (UPP) han acudido a visitar al sentenciado Antauro Humala pese a las restricciones existentes debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19,

Explicó que los legisladores ingresaron al Penal de Ancón II con “fines de fiscalización", pero que aprovecharon esta potestad para llevar a cabo coordinaciones de carácter político con Antauro Humala, ya que los parlamentarios tienen una prerrogativa especial que les permite ingresar cualquier día para realizar las funciones propias del cargo.

“En este caso en particular, estos congresistas han ingresado con fines fiscalización y han aprovechado ese espacio para tener conversaciones de naturaleza política, que no está permitido. Un espacio penitenciario no puede ser aprovechado para hacer política”, sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.

“Han ingresado al penal Ancón II los congresistas Jim Mamani, [Rubén] Ramos Zapana, Javier Mendoza, José Vega y la señora [María] Bartolo, esas cinco personas han ingresado a Ancón II desde el 3 de setiembre que estoy a cargo”, señaló.

Asimismo, Silva se refirió a las llamadas telefónica de Humala Tasso y consideró que “ha utilizado mal un derecho” al realizar coordinaciones políticas con sus llamadas telefónicas prevista en el régimen carcelario que cumple.

La funcionaria detalló que estos hechos están “en proceso una investigación" y "que el propio consejo penitenciario del penal tiene que determinar cuál va a ser el resultado”,

“Estas consultas telefónicas tienen un tiempo determinado que son 5 minutos. Desafortunadamente, lo que ha ocurrido aquí es que se ha utilizado, mal utilizado, un derecho, una herramienta que es parte de un derecho”, indicó.

“Nosotros hemos identificado efectivamente que el 10 de setiembre han habido este tipo de comunicaciones y ya está en proceso una investigación que el propio consejo penitenciario del penal tiene que determinar cuál va a ser el resultado”, añadió.

Finalmente, la titular del INPE indicó que ante estos hechos Antauro Humala podría ser aislado e incomunicado al interior del centro penitenciario en donde cumple condena de 19 años de prisión por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego y daño agravado y secuestro agravado en el marco del ‘Andahuaylazo’.

“Sobre el tema de las sanciones, las normas establecen varias opciones que tienen que ser impuestas por el propio establecimiento penitenciario. Estas pueden ser la incomunicación, la privación de participar en actividades recreativas que se producen dentro del penal, pero también el aislamiento”, explicó.

“Se están tomando medidas en este momento para que esta situación no se vuelva a repetir. Como presidenta del INPE lamento esta situación, no es lo óptimo aprovecharse de una situación de control regular para abusar de este derecho”, añadió.