El último jueves el pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó, por mayoría, la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, dicho organismo no se pronunció respecto a la aplicación de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, lo que originó varias críticas desde el Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil.

Cinco días después la posible solución viene desde el Congreso de la República. La comisión de Constitución planteó, en el predictamen sobre retorno a la bicameralidad, más filtros para aplicar la vacancia presidencial por incapacidad moral.

De acuerdo a dicho documento, que hoy será debatido, el presidente de la República vaca, entre otras cosas, por “su permanente incapacidad mental o física”, declarada por la Cámara de Senadores.

De igual forma, por su permanente “incapacidad moral” debido a dos supuestos. Estos son: la comisión de un delito doloso flagrante y la falta de aptitud moral para continuar ejerciendo el cargo.

Fuente: Comisión de Constitución

Para que la vacancia por esta causal proceda se requiere una votación de no menos de los dos tercios del número legal de los miembros de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en ese orden.

Al respecto, el titular de la comisión, Omar Chehade, dijo esperar que la comisión apruebe esta propuesta para zanjar con el tema de una vez por todas.

“En este predictamen ya se está delineando qué cosa es la vacancia por incapacidad moral y cuál es su procedimiento (…) acá ya se habla de que tendría que haber un desequilibrio total por hechos de suma gravedad y que atentan contra los valores éticos. Es un texto que puede ser modificado en el debate, pero esto es lo sustancial”, señaló Gestión.

Inmunidad parlamentaria

Otro punto que trae consigo el predictamen es la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Según el documento, ahora “el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a parlamentarios durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema”; es decir, ya no se necesitará una autorización por parte del Parlamento.

Fuente: Comisión de Constitución

Chehade agregó que, con esta disposición, se estaría suprimiendo completamente la inmunidad parlamentaria, pese a la oposición de algunas bancadas.

“Los congresistas deberían echar un ojo hacia la calle y la gente. Este es un tema (eliminación de la inmunidad parlamentaria) que se prometió y debe revisarse. Lo aprobamos en primera votación en julio pasado, pero al final se entrampó porque le metieron la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios”, señaló

Respecto a la segunda votación del proyecto que elimina la inmunidad a los altos funcionarios, que quedó pendiente de debate, el legislador de APP dijo que dependerá de la Mesa Directiva del Parlamento si lo pone a discusión.

“Si quiere la Mesa Directiva el tema de la segunda votación de la eliminación de la inmunidad de altos funcionarios no lo toca. Es más, si aprobamos en primera votación el proyecto del retorno a la bicameralidad, no tendría sentido poner a votación lo otro, pero dependerá de la Mesa Directiva (…) debemos recuperar la eliminación total de la inmunidad parlamentaria y ya más adelante se verá si se suprime la inmunidad de los otros funcionarios”, acotó.

Contra el tiempo

Chehade dijo que la comisión que preside está contra el tiempo debido a que urge aprobar el proyecto de retorno a la bicameralidad antes del 18 de diciembre, fecha en la que culmina la presente legislatura. Explicó que este proyecto, al ser una reforma constitucional, necesita ser aprobado en dos legislaturas consecutivas.

“Pienso debatir este predictamen hoy y mañana, y la próxima semana un par de sesiones más para votarlo. En dos semas ya se debería votar. Además, desde octubre se ha estado debatiendo el tema de la bicameralidad, ya hemos avanzado. No es que vamos a empezar desde cero”, apuntó

El parlamentario también recordó que la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, ha mostrado su interés en que el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, incluido dentro del proyecto de retorno a la bicameralidad, se vea lo más pronto posible.

“Si el predictamen lo aprobamos la próxima semana en la comisión, lo mandamos directamente para que se vea en el Pleno antes del 18 de diciembre. La segunda votación sería entre marzo o abril. Entiendo que la Mesa Directiva tiene predisposición para verlo, ya que Mirtha Vásquez se pronunció a favor. Entonces, no hay que dejar pasar más tiempo”, recalcó.

Omar Chehade dijo esperar que la próxima semana se apruebe el proyecto de retorno a la bicameralidad.

Otros temas

Chehade también adelantó que la comisión de Constitución debatirá los proyectos de ley relacionados a la eliminación del sueldo vitalicio que reciben los expresidentes de la República, así como los denominados “juicios de residencia” para que los exmandatarios no puedan salir del país.

“En el tema de los juicios de residencia habrán como cuatro o cinco proyectos de ley presentados. Incluso, hay una iniciativa que presenté en el año 2016, que va en ese sentido. En lo que respecta a la eliminación del sueldo vitalicio de los exmandatarios, también hay como cuatro o cinco proyectos presentados. Todo será analizado”, enfatizó.

El legislador recordó que estas iniciativas, al no ser reformas constitucionales, no requieren de doble votación en el Pleno, por lo que señaló que no hay tanto apuro y presión; sin embargo, dijo que espera aprobarlos “antes de fin de año”.