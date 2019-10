Horacio Zeballos, integrante del disuelto Congreso de la República, anunció su renuncia al Movimiento Nuevo Perú, a raíz de la anunciada alianza con Perú Libre de Vladimir Cerrón y Juntos por el Perú, de Yehude Simon.

“He decidido renunciar definitivamente al Movimiento Nuevo Peru, continuare mi trabajo basado en mis convicciones y principios”, escribió en Twitter, donde adjuntó la carta de renuncia presentada ante la presidenta de la agrupación, Verónika Mendoza.

En la exposición de motivos, Zeballos señala que la alianza con las agrupaciones Perú Libre y Juntos por el Perú muestra la “incapacidad” de Nuevo Perú para consolidarse como partido de cara a los próximos comicios del 2020.

“Establecer alianza con Juntos por el Perú y Perú Libre; el primero del señor Simon Munaro y el segundo del detenido señor Cerrón Rojas, son el resultado de esa incapacidad de consolidarnos como partido. Me preocupa que masivamente algunas regiones y comités respaldan dicha alianza, situación que respeto, pero no comparto; no obstante, algunos, la minoría, que se muestran disidentes reciben críticas muy duras, indignas de un compañero, indignas para un hombre o mujer de izquierda”, señaló.

Zeballos cuestionó que Yehude Simon nunca haya deslindado con el ‘Baguazo’, donde murieron 24 policías y diez nativos en 2009, y su presunta implicancia en el Caso Odebrecht a través de un codinome, que revelaría la supuesta entrega de dinero.

"En el caso del Señor Cerrón Rojas, acaba de ser sentenciado firmemente, por corrupción, algo que nuestro compañero Mario Canzio había advertido, además pesan sobre él expresiones denigrantes hacia varios grupos sociales y en especial hacia las mujeres", argumentó.

Horario Zeballos también remarcó que la construcción del Movimiento Nuevo Perú como partido “sea colectiva y no en base a personalismos, oportunismos, segregaciones, reparto por cuotas o preferencias”.

“Le deseo la mejor de las suertes en su carrera política, yo continuaré con la mía con la misma fuerza y lealtad a mis principios y convicciones”, sentenció en la carta enviada a Verónika Mendoza.

Zeballos se suma así a Richard Arce, quien el último viernes también presentó su renuncia irrevocable a Nuevo Perú luego que dicho movimiento formara una alianza política con Perú Libre encabezada por Vladimir Cerrón, a quien se le modificó su sentencia a prisión suspendida.

“Nuevo Perú toma esa decisión definitivamente sería un suicidio político y no estaría de acuerdo y tendría que evaluar seriamente en mi permanencia. Es lo más probable y en el transcurso de las horas voy a presentar mi carta de renuncia. Es un tema de dignidad y decencia”, expresó.