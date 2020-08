El economista Hernando de Soto aseguró este jueves que está contemplando “de qué manera” puede servir al Perú al ser consultado sobre una posible candidatura presidencial.

Agregó que postular “no estaba” en sus cálculos, pero que está “tratando de asimilar” qué decisión tomar.

“Lo que es postular, no estaba de todo en mis cálculos, pero con la vía acelerada que ha tomado la política, la verdad es que todo está ocurriendo a una velocidad increíble. Estoy viendo de qué manera puedo servir al país”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, reveló que ha recibido la visita de “unos ocho” jefes de partidos políticos pertenecientes a “todo el espectro”. Sin embargo, se abstuvo de mencionar qué agrupaciones lo habían contactado.

“Le puedo contar eso sí [que he conversado con partidos], pero no puedo decirle nombres, porque si no nadie me va a visitar. La verdad es que hasta ahora he recibido efectivamente la visita de unos ocho, pero desde ya algunas semanas, de todo el espectro político”, señaló.

Finalmente, explicó que aún no está listo para pronunciarse respecto a una eventual candidatura debido a que está asimilando lo sucedido.

“Estoy tratando de asimilar desde hace dos días y medio toda la conmoción que esto ha causado y yo mismo tratar de mirarme en el espejo y decir ‘oye, mira, tú no te esperabas esto, ¿tú quieres una cosa como eso?’ Si encuentro a alguien que tiene los mismos caminos que yo, lo voy a apoyar, prefiero eso a tomar un liderazgo en estos momentos Pero, efectivamente, no estoy listo para pronunciarme en un sentido u otro” manifestó.