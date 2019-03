Guzmán propone revisar la exoneración tributaria para universidades privadas

Luego de 33 meses, el Partido Morado , que lidera Julio Guzmán , logró su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) (ver cifras).



24 partidos tienen inscripción vigente en el ROP para participar en las Elecciones Generales del 2021.



181 movimientos regionales están inscritos, mientras cinco se encuentran en proceso.

Ahora que ya está en carrera, Guzmán lanzó algunas propuestas en materia tributaria. Entre ellas, poner en la mira las exoneraciones a las universidades privadas.“El país tiene un sistema tributario que parece un queso gruyer: está lleno de huecos por las exoneraciones. Hay gente que no paga lo que tiene que pagar, hay sectores que no lo hacen, hay muchas exoneraciones, por ejemplo, de las universidades privadas”, agregó en Exitosa.

En esa línea, indicó que es necesario realizar una reforma tributaria. “Todo eso hay que revisarlo. Sin duda, hay que hacerlo, si se desea hacer una ejecución presupuestal seria”, continuó Guzmán.

En otro momento, también propuso impulsar la diversificación productiva. “El país ha firmado 19 tratados de libre comercio (TLC), pero no tenemos mucho que vender, solo vendemos minerales. Ahí se puede apostar”, añadió.

El dinero que se recaudaría con este nuevo modelo que pretende impulsar, Guzmán sostuvo que podría ser desembolsado en la cartera educativa .“Actualmente, se destina 3.6% del PBI a educación, deberíamos estar en 5 o 5.5%. Hemos calculado que si el Perú crece 4% en los siguientes cinco años y destinamos el 50% de esos nuevos recursos a educación podríamos llegar a 5.2% del PBI”, calculó.

Entretelones



El Partido Morado logró conseguir un total de 1 millón 700 mil firmas. No obstante, el JNE reconoció 733,727 autógrafas.

En otro momento, agregó que tienen presencia en el 75% del territorio nacional.

“La ley exige 67 comités provinciales, a nosotros nos aprobaron 104, pero tenemos 157”, detalló.

En otro momento, criticó las barreras para la inscripción, a las que calificó de “inhumanas”. “Pedimos a las autoridades electorales, al presidente Martín Vizcarra, que les baje la barrera electoral a los demás partidos desde ahora. No es posible que haya candidatos que quieran participar en el 2021 y que no lo puedan hacer porque no tienen firmas. Lo que deberían sustentar es una buena organización, no firmas. Es un absurdo y se presta para el mercado negro”, manifestó.

Financiamiento

Guzmán descartó que su campaña electoral del 2016 haya recibido US$ 400,000 de Odebrecht.

En esa línea, aseveró que la primera fuente de financiamiento fueron sus militantes. “Hemos tenido 2,700 voluntarios en las 26 regiones. Sería absurdo pensar que esto fue producto de financiamiento. En esa época (2016) nadie me conocía. Mi candidatura estaba en ‘otros’”.

Comentó que tienen una lista de cerca de 40 personas que aportaron a este proceso de inscripción. Expresó que ninguno de ellos son empresarios. “El monto global de lo monetario ha sobrepasado un poco más de un millón de soles. Los montos individuales de estos 40 militantes, aproximadamente, van de S/ 28,000 y S/32,000”, anotó.