Menos de tres meses duró César Oswaldo Linares Aguilar en el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud, cuyo nombramiento también generó criticas tras conocerse que sobre él pesaban diversas denuncias.

El ministerio de Trabajo designó hoy en su reemplazo a María Elena Aguilar del Águila como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud.

“Se resuelve designar a la señora María Elena Aguilar de Águila, como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud - EsSalud, quien desempeñará el cargo de presidenta ejecutiva”; refiere la Resolución Suprema Nº 024-2023-TR.

LEA TAMBIÉN: Paro nacional indefinido de trabajadores de Essalud se acata de forma parcial

En la misma resolución se da cuenta que “dan por concluida la designación de César Oswaldo Linares Aguilar, en el cargo de presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud - EsSalud, “dándosele las gracias por los servicios prestados”.

María Elena Aguilar del Águila, quien es médico cirujano fue viceministra de Salud del 19 de diciembre del 2022 al 9 de marzo del 2023.





¿Qué pasó con Linares Aguilar?

Linares Aguilar registraba antecedentes penales por diversos delitos. Fue investigado por lesiones (leves y culposas) y por concusión (sigue en audiencia). El año pasado fue investigado por presunto homicidio culposo; sin embargo, el caso registra un archivo preliminar.

Linares en su momento dijo que la mayoría de estas denuncias ya se encuentran archivadas por la Fiscalía. En ese sentido, dijo haberse sentido maltratado con estas informaciones que se difundieron.

“De esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente. Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta”, señaló en diálogo con RPP.

Pese a registrar antecedentes penales, el médico dijo sentirse capacitado para ser presidente de EsSalud. Añadió que su abogado dará las pruebas necesarias para desvirtuar cualquier acusación en su contra.

“Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado”, apuntó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.