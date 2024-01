Nuevas revelaciones aparecen contra Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Ahora, el futuro postulante a las elecciones presidenciales 2026 habría colocado a varios de sus allegados en puestos claves dentro del Gobierno.

El nombre de Jorge Távara salta a la palestra, luego que el dominical Panorama descubra los nexos de este trabajador que llegó “sorpresivamente” a ocupar un cargo importante dentro del Estado.

Al ser consultado sobre su relación con Nicanor, Gonzáles asegura que es muy cercano a él, pues juegan fútbol algunas veces. Según relató, él se desempeña en el programa nacional plataformas de acción para la inclusión social (PAIS). Aquí, él se desempeña como ejecutivo de la unidad de tecnologías de la información.

“¿Usted conoce al señor Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta? – Sí, yo lo conozco, porque él ha sido viceministro de trabajo cuando yo trabajo ahí. Sí, lo conozco”, argumenta Távara.

Otro nombre que salió a la luz fue Alejandro Gonzáles quien en la actualidad es el director de la oficina de recursos humanos del despacho presidencial.

“¿Y a usted quién lo convoca aquí a palacio de gobierno? – Ahhh, si no me equivoco. Yo he trabajado antes con una persona que trabajó acá y me dijo si quería venir. - ¿Quién es esa persona, disculpe? – No, disculpe, ese es un tema personal”, se escucha en la emisión del dominical.

Cabe resaltar que Gonzáles es el funcionario encargado de los contratos y órdenes de servicio; su firma decide sobre los trabajadores y sobre quién entra y quién sale en el Despacho de Dina Boluarte. La información que maneja es clave, pero, la que más llama la atención es la de su vínculo con Nicanor Boluarte Zegarra.

Fernando Tincopa, Analista Político, fue consultado sobre el comportamiento de Nicanor Boluarte dentro del Gobierno que dirige su hermana y todas las implicancias que esto podría generar.

“Nicanor Boluarte se está convirtiendo en un pasivo muy grande para la presidenta. Si el interés de alguien es seguir construyendo aparato político y articuladores políticos, el camino principal es seguir colocando personas en cargos estratégicos en el Estado”, indicó.

Armando Villalobos, exsubprefecto de San Martín, junto a Nicanor Boluarte y Griselda Herrera.

Cabe mencionar que Nicanor Boluarte ya se le investiga por colusión y tráfico de influencias. Y hoy se revelan dos allegados más a él. El primero en Palacio de Gobierno y el segundo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

