Pese a que el Congreso está disuelto desde la semana pasada y solo la Comisión Permanente está en funciones, Fuerza Popular y el Apra insistirán en que se convoque a una sesión del pleno, a fin de discutir la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

La legisladora fujimorista Karina Beteta informó a Gestión que dialogará con el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, para ver la manera de cómo se hace la convocatoria.

“El presidente (Olaechea) tiene que convocar a un pleno, y para ello, tenemos que exigir que la PNP permita el ingreso de todos los congresistas”, acotó.

Beteta, quien también es integrante de la Mesa Directiva, evitó señalar cuándo podría sesionar el pleno; no obstante, dijo que estas semanas coordinará con los voceros y los integrantes de la Permanente una fecha.

En tanto, el excongresista aprista Mauricio Mulder anunció que su vocera, Luciana León, ni bien se convoque a la Permanente presentará un pedido para que se cite al pleno lo más pronto posible.

Que sea consecuente

En una entrevista, Olaechea afirmó que en este momento no tiene sentido convocar a un pleno debido a que no hay garantías de seguridad para los parlamentarios, así como descartó realizar la sesión en otras instalaciones.

Al respecto, Mulder le pidió al congresista que sea consecuente y haga caso al pedido de las bancadas.

“(Lo de Olaechea) es la representación de una posición derrotista que desafortunadamente se ha instaurado en la Permanente. Han decidido bajar la guardia y acomodarse a la coyuntura”, dijo.

Mulder criticó que Olaechea, en momentos de crisis política, haya preferido recular antes que tomar una decisión enérgica.

“Se está representando a sí mismo. (Olaechea) no tiene un partido detrás, no tiene un colectivo que lo respalde”, acotó tras precisar que en caso el legislador no quiera convocar a pleno, sus vicepresidentes lo podrían hacer.

No hay condiciones

En diálogo con Gestión, el vicepresidente del Parlamento, Salvador Heresi, coincidió con Olaechea al señalar que en este momento no hay condiciones para convocar al pleno, pese al pedido de Fuerza Popular y el Apra.

“No creo que este sea el escenario propicio para convocar al pleno, ya que someteríamos a los congresistas a agresiones físicas, no hay protección de las fuerzas del orden. Esto podría derivar en una situación trágica”, apuntó.

Heresi dijo que a partir de ahora la respuesta que dará el Congreso será a través de la acción competencial ante el TC (ver vinculada).

¿La vacancia quedó ahí?

Al ser consultado por el debate del pedido de vacancia del presidente Martín Vizcarra, que quedó pendiente en el pleno, Heresi dijo que el tema “quedó ahí”y que es una incógnita cuándo se debatirá la solicitud.

Al respecto, Beteta señaló que la vacancia del mandatario “debe seguir su procedimiento cuanto antes”.

“Karina Beteta indicó que no hay duda que estamos ante un golpe de Estado y que la postura de Olaechea es una opinión personal”.



Alistan acción de amparo ante juzgado

El congresista de Contigo, Salvador Heresi, informó que su institución no solo presentará una acción competencial ante el TC para anular la disolución del Congreso, sino que alistan acciones de amparo ante el Poder Judicial.

“(Todavía) hay un escenario a jugar en el Poder Judicial, porque ahí hay magistrados probos y valientes”, señaló a Gestión.

Respecto a la acción competencial, el integrante de la Mesa Directiva dijo que el documento ya está listo y reúne la opinión de constitucionalistas, aunque evitó precisar la fecha en el que presentarían la demanda.