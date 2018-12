El vocero de Fuerza Popular , Carlos Tubino , difundió un documento esta tarde en el cual se le exige a Daniel Salaverry convocar de forma inmediata a la Junta de Portavoces, con la finalidad de analizar la decisión que permite registrar nuevos grupos parlamentarios.

Esta mañana, el presidente del Congreso autorizó el registro de nuevas bancadas atendiendo las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) al respecto.

En el texto, Tubino indica que el titular del Parlamento "deberá dar cuenta de los alcances" de su decisión y aseveró que dicho pedido cuenta con el apoyo de otras cuatro bancadas.

“He emitido este documento como vocero de Fuerza Popular, solicitando que el presidente del Congreso convoque de inmediato Junta de Portavoces para analizar su decisión, sobre el registro de nuevos grupos parlamentarios”, escribió en su cuenta de Twitter.

He emitido este documento como Vocero de Fuerza Popular, solicitando que el Presidente del Congreso convoque de inmediato Junta de Portavoces para analizar su Decisión, sobre el Registro de nuevos Grupos Parlamentarios. pic.twitter.com/CRjXKK8qAm — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) 19 de diciembre de 2018

"Se aúnan a pedir una reunión urgente de Junta de Portavoces: Acción Popular, Alianza para El Progreso y el Apra. Cuatro Bancadas que creemos en el respeto a la institucionalidad del Congreso de la República", remarcó.

Se aúnan a pedir una reunión urgente de Junta de Portavoces: Acción Popular, Alianza para El Progreso y el Apra. Cuatro Bancadas que creemos en el respeto a la Institucionalidad del Congreso de la República!! pic.twitter.com/OoNtzf2wWa — Carlos Tubino (@TubinoCarlos) 19 de diciembre de 2018

Similar postura manifestó la secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, quien cuestionó que Salaverry haya decidido sobre este tema individualmente y dijo sentirse sorprendida por esta medida.

"Estamos llamando a una reunión de Junta de Portavoces como mínimo, porque el presidente del Congreso no es dueño del Congreso, sino que debe consultarlo con su Mesa Directiva y el Consejo Directivo, algo que no hizo. Estos temas se manejan de manera institucional y no individualmente", sostuvo en diálogo con la prensa.