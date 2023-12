El fiscal a cargo de combatir el crimen organizado a nivel nacional, Jorge Chávez Cotrina, mencionó que el Ministerio Público está superando la crisis, luego de los cambios clave que se dieron: la suspensión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y modificaciones en otros diversos equipos especiales de casos importantes.

“Ya estamos saliendo de esta crisis, como es de conocimiento público. Ya la Junta de Fiscales Supremos ha designado al doctor Juan Carlos Villena como nuestro nuevo fiscal de la Nación. Él está tomando las medidas correspondientes para fortalecer nuestra institución”, argumentó Cotrina.

En una entrevista con Canal N, el fiscal a cargo de la lucha contra el crimen organizado evitó dar su opinión sobre la suspensión de Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación, luego de la decisión de la Junta Nacional de Justicia.

“No quisiera dar esa opinión, no me corresponde. Lo que puedo decir es que los fiscales tenemos que seguir trabajando con serenidad y hacer declaraciones prudentes, también”, respondió el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.

Fiscal se pronuncia ante liberación de detenidos extranjeros

Con respecto a la liberación de extranjeros detenidos en el caso del refugio clandestino de Pachacámac, luego de una operación policial, el fiscal Chávez manifestó su preocupación por la falta de coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

“Creo que estos temas hay que salvarlos con una buena coordinación frecuente, inmediata, entre los operadores de justicia. En este caso, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Creo que faltó coordinación y ahí están los resultados. Creo que hay que aprender de esta circunstancia para no cometer los mismos errores”, argumentó.