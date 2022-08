El excomandante general de la PNP Luis Vera Llerena anunció que tomará acciones legales en contra de la decisión del gobierno del presidente Pedro Castillo de pasarlo al retiro el último sábado, 27 de agosto.

Vera Llerena aseveró que fue “un pase al retiro arbitrario”, por lo que aseguró que se reunirá con su abogado para evaluar qué acciones tomarán. En ese sentido, remarcó que defenderá su dignidad, pues dijo sentirse “atropellado”.

“Estoy viendo la manera de ejercer mi derecho con acciones legales. Hoy en la mañana me reuní con mi abogado, estamos analizando la situación y mañana nuevamente vamos a reunirnos para ver las acciones legales correspondientes (…) en contra de mi pase al retiro arbitrario y por la forma que están informando que no se cumplieron los objetivos de seguridad ciudadana”, declaró en diálogo con Canal N.

“Sin ninguna justificación ni motivo me pasan al retiro y me causa en toda mi trayectoria policial, en la cual yo no estoy ni cuestionado (…) tenía planificado fortalecer la institución y voy a luchar porque salga esta ley para fortalecerla”, expresó.

El excomandante general de la PNP también mencionó que ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que el comando general de la institución dure un mínimo de dos años.

“He presentado un proyecto de ley para que la institución no pueda ser dañada y para que el comando pueda durar mínimo dos años en una gestión y no pueda ser removido por un ente del Gobierno. Esto está en la Comisión de Defensa del Congreso, por insistencia va a pasar al Pleno para que pueda salir”, sostuvo.

Declaraciones de Luis Vera Llerena

Cambios en la PNP

Como se recuerda, el último 27 de agosto, Pedro Castillo decidió pasar al retiro a Luis Alberto Vera Llerena y dar por concluida su designación como comandante general de la PNP. De eso modo, entró en su lugar el teniente general de la PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado.

Los otros dos cambios fueron los nombramientos de Segundo Leoncio Mejía Montenegro y Vicente Marcelo Álvarez Moreno como inspector General y nuevo jefe del Estado Mayor General respectivamente.