Política







Ex decanos del CAL responsabilizan a la ONPE de no tener un representante en el JNE Abogado Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, afirma que la ONPE le hizo observaciones tres veces “buscando la sinrazón” para frenar proceso electoral interno e impedir que se designe a su representante ante el JNE.