En poco más de nueve meses en el poder, el Gobierno no solo enfrenta una crisis de legitimidad y denuncias que comprometen al mismo presidente Pedro Castillo, sino también diversos conflictos sociales que han ocasionado fallecimientos y destrucción de la propiedad privada.

Como una forma de enfrentar estos problemas, el Ejecutivo ha realizado, hasta la fecha, ocho Consejos de Ministros descentralizados en siete regiones, en los que se han anunciado un sinfín de promesas que aún no se han podido cumplir. Dos se realizaron con Mirtha Vásquez en la PCM, y seis desde que Aníbal Torres la reemplazó.

En abril la popularidad de Castillo bajó considerablemente, según diversas encuestas. Es por ello que el Gobierno realizó, solo en el lapso de 22 días, cinco Consejos de Ministros descentralizados, en los que se lanzaron 28 promesas a la población.

Estas reuniones se llevaron a cabo en Huancavelica, Junín, Puno, Cusco, Ayacucho (Vraem) y Ucayali, y contaron con la presencia del mismo jefe de Estado (ver infografía).

Castillo, por ejemplo, se comprometió con Huancavelica a construir un aeropuerto en dicha región, así como dio su palabra a los ciudadanos de Puno de que su gestión limpiará los ríos y el lago Titicaca, aunque no dio una fecha.

También dijo que se creará la Universidad Autónoma del Vraem, pese a que la Sunedu se opone a la fundación de más casas de estudios, entre otros anuncios más.

¿Castillo, el único?

Castillo se ufana en decir que es el primer presidente en realizar estos Consejos de Ministros en regiones y el único en tener un verdadero contacto con el pueblo; sin embargo, dicha afirmación es falsa, ya que los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Ollanta Humala y Francisco Sagasti también hicieron lo mismo.

Por ejemplo, la gestión de Toledo realizó dos de estos eventos en el año 2004, en Tumbes y Junín, mientras que Humala impulsó, al menos, ocho reuniones del Consejo de Ministros en provincias, como Cerro de Pasco, Piura y Arequipa.

Los gobiernos de Sagasti y PPK también hicieron lo mismo en su debido momento. Es más, este último realizó evento en Piura, luego que dicha región fue azotada por el fenómeno de El Niño costero, entre los años 2017 y 2018.

Hacen seguimiento

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Norma Yarrow, señaló a Gestión que su grupo de trabajo viene haciendo un seguimiento a todos estos Consejos de Ministros en regiones, el gasto que demanda llevarlos a cabo y las promesas que se han anunciado.

Recordó que anteriormente citó, hasta en cuatro oportunidades, al primer ministro Aníbal Torres a fin de que explique todas estas interrogantes, pero hasta ahora se ha excusado de asistir.

“Insistiremos en citarlo una vez más, sino va a tener que venir de grado o fuerza. Así de simple”, anotó.

Para Yarrow, estos eventos en regiones son solo “reuniones partidarias a las que acuden solo personas escogidas” y no todo el pueblo del lugar, tal como pretende hacer creer el Gobierno.

“Si tú no tienes un presupuesto aprobado para construir una universidad en el Vraem, no lo puedes anunciar, porque ya te aprobamos el presupuesto para el 2022 y eso no está contemplado. Lo que están haciendo es solamente prometer y prometer, es un engañamuchachos”, cuestionó.

La legisladora estimó que realizar cada Consejo de Ministros descentralizado cuesta entre S/ 70 mil y S/80 mil aproximadamente. En ese sentido, criticó que en cada uno de estos eventos se haya publicitado la convocatoria a una Asamblea Constituyente, lo que, según dijo, incluso podría ser delito.

“(Los consejos en regiones) simplemente sirven para que Pedro Castillo haga proselitismo y para tratar de meter el tema de la Asamblea Constituyente en la gente, con el dinero del Estado. Esto es una malversación de fondos”, advirtió tras precisar que la Fiscalía debería indagar el tema.