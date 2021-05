El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, anunció la incorporación de Manolo Fernández, médico veterinario desarrollador de la vacuna peruana, a su equipo técnico. Sin embargo, éste lo desmintió minutos después.

En un mitin en Chincha, saludó el “gesto y la voluntad” de Fernández, y le dio la bienvenida a su equipo técnico, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

“Quisiera saludar el gesto y la voluntad del doctor Manolo Fernández, que acaba de comprometerse a ser parte del equipo de profesionales. Bienvenido doctor Manolo, bienvenido porque es necesario que los profesionales a nivel nacional, así como hemos encontrado en Iquitos, en Tacna, en Tumbes, hoy es necesario hacer una convocatoria abierta”, expresó.

“La patria nos llama para sacar adelante este país no solo en tiempos de la pandemia, sino también para industrializar este país, para recuperarlo y las futuras generaciones tengan un futuro más cierto, más digno, más próspero. Por eso estamos acá”, añadió.

Niega incorporación

Sin embargo, en comunicación con Canal N, Manolo Fernández negó su incorporación al equipo técnico de Castillo Terrones, pese a que el postulante visitó los laboratorios de Farvet en Chincha. También dijo que no conversó con él sobre ese punto.

“Tanto yo y mi equipo de investigación no podemos politizar nuestro trabajo. Somos un equipo totalmente independiente al servicio el país y la población en general, con cualquiera de los candidatos que pueda lograr llegar a la Presidencia de la República. Asimismo, cualquier información que se dé y que no sea una declaración dada por mi personas, se debe considerar como falsa porque yo no lo he dicho”, acotó.

“Agradezco a los candidatos presidenciales y a sus partidos por las declaraciones de comprometerse a apoyar la vacuna peruana. Nosotros queremos reiterar y confirmar nuestro compromiso de trabajar por el Perú y en la lucha contra la pandemia. Nosotros no participamos en ningún equipo técnico ni participaremos”, añadió.

Es preciso señalar que en enero pasado, Manolo Fernández anunció que desistían de producir la vacuna contra el COVID-19 por “estrés y agotamiento”, después de haber generado controversia al afirmar que ya se había inmunizado con el prototipo de este producto.

El presidente Francisco Sagasti afirmó que el desarrollo -en las etapas iniciales hasta la prueba en animales- de la vacuna peruana “ha contado con el apoyo del gobierno”, pero para terminarla hay que ir “paso a paso y toma tiempo”.

Refirió que por el nivel de producción, la necesidad de un equipamiento sofisticado, además de requerir decenas de millones de dólares para su ejecución, “no se puede hacer en el Perú”. Por ese motivo, el jefe de Estado expresó que “pensar que la vacuna, de la que no se ha hecho ensayo clínico, ya se puede utilizar es una fantasía”.

El CEO del laboratorio ctambién impulsó el uso de la ivermectina como medicamento para combatir el virus en la primera etapa. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado, en marzo, el uso de la ivermectina en pacientes con COVID-19 porque no hay suficientes estudios que validen su eficacia.