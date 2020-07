Política







Elecciones 2021: No se aplicará el voto electrónico no presencial a nivel nacional pese a riesgo de COVID-19 JNE señala que se busca aplicar el voto electrónico no presencial solo en las elecciones internas de los partidos políticos. Se instalarán mesas de sufragio no solo en colegios, sino en espacios abiertos como coliseos o explanadas de estadios.