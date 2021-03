El favorito en la carrera presidencial de Perú dijo que está listo para adoptar una postura más dura contra las mineras para garantizar que una mayor parte de los ingresos generados por la vasta riqueza mineral del país permanezca en las arcas del Estado.

En una entrevista telefónica con Bloomberg, Yonhy Lescano, de 62 años, dijo que quiere terminar con las exenciones y negociar acuerdos de distribución de las ganancias con las empresas multinacionales.

”Lamentablemente, no nos están dejando los ingresos que nos deberían dejar”, dijo sobre el sector minero, “y eso nos perjudica.”

Lescano, profesor de derecho y excongresista del Partido Acción Popular, lidera todas las encuestas importantes antes de la altamente competitiva primera vuelta electoral del 11 de abril. Una encuesta de Datum que fue publicada esta semana mostró que cuenta con un 14% de respaldo, en comparación con un 9% de su rival más cercano, el empresario Rafael López Aliaga.

Si ningún candidato obtiene al menos la mitad de los votos en la disputada elección, los dos candidatos con mayor votación se enfrentarán en una segunda vuelta en junio. Lescano también superaría a sus cinco rivales más cercanos en ese escenario, según la encuesta.

Lescano dijo que propondrá una división de ganancias 50-50 entre las mineras y el Estado, aunque no impondría unilateralmente tal medida. No nombró empresas individuales, pero BHP Group, Glencore Plc, Southern Copper Corp., Freeport-McMoRan Inc. y Anglo American Plc operan en Perú.

”Llamaré a un dialogo donde tenderemos que evaluar técnicamente, con cifras y números, lo de las utilidades que están dejando al país”, dijo. “Queremos una solución con equidad. No queremos sacar crédito o ventaja a favor de Perú y perjudicar a los propietarios.”

Política tumultuosa

La elección llega en un momento políticamente tumultuoso. Perú ha tenido tres presidentes desde noviembre, cuando el presidente Martín Vizcarra fue destituido por acusaciones de corrupción. En total, seis expresidentes están siendo investigados o han sido acusados de corrupción.

Un Congreso belicoso y fragmentado se ha enfrentado repetidamente con el Poder Ejecutivo, mientras que los escándalos de corrupción y la crisis económica han causado disturbios sociales y una hostilidad generalizada hacia el establishment político. Perú estuvo entre los países más afectados por la pandemia, lo que provocó una contracción económica récord el año pasado y una mayor retórica antiempresarial entre los políticos.

Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo después de Chile, y también es un importante exportador de zinc, oro y plata. El Ministerio de Energía y Minas pronostica inversiones por un valor de US$ 12,300 millones en 13 proyectos mineros hasta el 2025.

Cuando se le preguntó si sus propuestas podrían asustar a los inversionistas, Lescano dijo que las compañías mineras no deberían verlo como una amenaza y que su participación en las ganancias será “razonable a nivel internacional”.

Los legisladores de la oposición en Chile también están buscando una mayor participación en las ganancias de la industria minera y presentaron un proyecto de ley para introducir una regalía sobre las ventas de cobre y litio.

Banco Central activo

Durante la entrevista, Lescano también reiteró su llamado para que el banco central desempeñe un papel más activo en la regulación de los mercados de crédito y para que el estatal Banco de la Nación compita contra bancos privados para reducir las tasas de interés “usureras”. Pero también garantizó que el banco central permanecería “autónomo e independiente”.

El candidato dijo que promulgará leyes para prohibir a políticos corruptos y contratistas del Gobierno ocupar cargos o hacer acuerdos con el Estado. La corrupción le cuesta al país US$ 8,000 millones al año, agregó.

”Ha habido mucho robo, mucho traición, mucho negociado del Estado para fines subalternos”, dijo Lescano. “Lamentablemente, eso nos ha retrasado mucho”.