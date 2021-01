A menos de tres meses para las elecciones generales, los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen analizando las respectivas hojas de vida de los candidatos, con la finalidad de detectar alguna omisión o error en la información presentada.

Precisamente, estos jurados de primera instancia han puesto la puntería en verificar los antecedentes judiciales de los postulantes.

Al respecto, Gestión supo que un total de 229 candidatos, a nivel nacional, reportaron haber tenido sentencias en el pasado, ya sea de tipo penal o civil.

Los delitos perpetrados por los postulantes van desde defraudación tributaria, estafa, usurpación peculado y robo, hasta violencia familiar y lesiones leves y graves, entre otros.

UPP (24), APP (20) y Perú Libre (19) son los partidos con más candidatos sentenciados, según la información registrada en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A estas agrupaciones le siguen Acción Popular (17), Avanza País (15) y Democracia Directa, Partido Morado, Somos Perú y Podemos Perú (14), entre otros más.

Fuente: JNE

Lluvia de sentencias

Marvin Bancayan es el candidato que más sentencias ha reportado en su hoja de vida. El postulante al Congreso por Piura, en representación de Victoria Nacional, declaró haber tenido tres sentencias penales por lesiones leves y/o violencia familiar.

De igual forma, reportó un total de 13 procesos civiles, 10 de tipo familia/alimentaria y tres atribuidas a violencia familiar.

A Bancayan le sigue Maykol Linares, de Acción Popular (seis sentencias de tipo civil), Williams Flores, de APP (cinco sentencias de tipo civil) y Juan Quichca, del Partido Morado (cinco sentencias de tipo civil).

En lo que respecta a candidatos presidenciales, solo Daniel Urresti (Podemos Perú) y Ciro Gálvez (RUNA) declararon haber tenido sentencias en el pasado, mientras que Daniel Salaverry informó sobre una demanda de tipo familiar.

Fallaron los filtros

Consultado por Gestión, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró que los filtros en los partidos siguen fallando, pese a que se han aprobado varias normas para fortalecer a las agrupaciones.

“La gran debilidad en los partidos sigue siendo los filtros internos. Llega gente con muchos recursos, pero no priorizan revisar sus antecedentes. O bien no tienen un equipo encargado en el tema o no les interesa. Eventualmente se enteran de estas denuncias a última hora”, cuestionó.

Lanegra consideró que los candidatos no solo deberían estar obligados a reportar sus sentencias, sino también sus procesos penales e investigaciones en curso.

“Los proceso penales también deberían ser parte de la información que presenten al JNE, pero haciendo la salvedad que es algo referencial y que no implica culpabilidad”, dijo.