Los empresarios empezaron a desfilar ayer por el despacho de José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, en el local de la Fiscalía de Lavado de Activos, por los aportes a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016.

El primero en dar su manifestación por la mañana ante Pérez fue Dionisio Romero Paoletti, presidente del Directorio de Credicorp Ltd.

¿Qué fue lo que dijo? De acuerdo a una carta dirigida a sus colaboradores y difundida por Credicorp luego del interrogatorio, Romero reveló que Credicorp Ltd. entregó US$ 3.6 millones en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial del 2011.

En ese momento, Fujimori Higuchi competía con Ollanta Humala, quien ganó finalmente la presidencia.

¿Cómo se tomó la decisión?

Cuando en el 2010 Dionisio Romero Paoletti adoptó la decisión de realizar un aporte a la campaña electoral de Fuerza Popular ejercía los cargos de presidente del directorio de Credicorp Ltd. y CEO de la firma.

Es decir, Romero Paoletti tenía facultades para adoptar la decisión por cuenta propia, sin consultar con el directorio.

La medida fue coordinada con la gerencia general y la operación se realizó a través de la gerencia de Finanzas, informaron fuentes de Credicorp.

Meses después de la campaña electoral del 2011, Romero Paoletti informó al directorio de Credicorp Ltd.

En la diligencia llevada a cabo ayer ante el fiscal José Domingo Pérez, el presidente del directorio de Credicorp Ltd. entregó las copias de los asientos contables con el asiento realizado.

Fuentes de Credicorp señalaron que el mismo se registró en una cuenta contable de gastos y que no significó una deducción para el pago de impuestos.

La operación fue validada en su oportunidad por la firma auditora de Credicorp Ltd. de ese año.

El empresario Dionisio Romero Paoletti subraya que fue su decisión que los aportes a la campaña de Keiko no se bancarizaran por temor a represalias del chavismo. [Foto: Alonso Chero]

¿Qué dice la Fiscalía?

El jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó que están satisfechos con la declaración de Romero.

Sostuvo que para el Ministerio Público, los US$ 3.6 millones tendrían procedencia lícita. Dijo que Romero ya entregó alguna información sobre su declaración al fiscal Pérez, pero se comprometió a dar más en los próximos días.

Vela reveló que hoy Dionisio Romero “estableció que hay otras personas que han participado dentro de todo lo que fue la estructura de cómo se podía materializar la entrega de grandes cantidades de dinero de forma oculta”.

Dijo que Martín Pérez fue intermediario entre Keiko Fujimori y Dionisio Romero para el desembolso del dinero.

“El propio Pérez ha dicho que todas estas entregas conjuntas de dinero se realizaron en su vivienda”, anotó. Manifestó que el dinero aportado por Credicorp no excluye los aportes de Odebrecht. Se trata de casos distintos, especificó. “Nosotros sabemos que la campaña de Keiko Fujimori no costó los US$ 1.2 millones que dio Odebrecht”, declaró.

Señaló que para la Fiscalía, de todo el dinero que haya podido recibir Fujimori del empresariado, hay US$ 1 millón de Odebrecht que tiene procedencia ilícita.

Respecto a la admisión de Fujimori de haber recibido el dinero de Romero, Vela la calificó de novedoso, pues es la primera vez que la excandidata reconoce aportes, pese a que siempre negó tener conocimiento del financiamiento de su campaña.

“Keiko Fujimori admite, por primera vez, recibir grandes sumas de dinero en maletines, eludiendo todos los sistemas de prevención antilavado y admite tácitamente que el pitufeo fue una modalidad en su campaña”,anotó.

Lo que dice la ONPE de los aportes de campaña del 2011 y 2016 de FP y PPK

Durante la campaña electoral del 2011, Fuerza 2011, según consta en la ONPE, no terminó de registrar sus ingresos. Sin embargo, sí señaló que entre ellos no figura ni el nombre de Credicorp ni el de Dionisio Romero Paoletti, quién aseguró que Credicorp Ltd. entregó. US$ 3’650,000.

En la campaña electoral del 2016, Fuerza Popular registró un total de ingresos de S/ 13.4 millones y Peruanos Por el Kambio (PPK), S/ 8.7 millones, solo en la primera vuelta. Para la segunda, dichos partidos consignaron S/ 2.5 y S/ 2.1 millones, respectivamente, según las actas oficiales de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Gestión pudo verificar que en ninguno de los aportes, registrados por ambas agrupaciones durante la campaña del 2016, figura el nombre de Credicorp ni del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien aseguró que, a través de tres subsidiarias, él y su familia “aportaron” a PPK y FP en ambas vueltas electorales del 2016 un total de US$ 650,000.

El portal Convoca identificó a tres subsidiarias con las cuales Credicorp realizó aportes a dichas campañas presidenciales. Entre las que se encuentra El Banco de Crédito del Perú, Mibanco y Pacífico Seguros con S/ 237,000 cada una.

En el informe final de la ONPE también se puede leer las faltas de ambas agrupaciones durante las dos etapas del proceso del 2016. En la organización liderada por Keiko Fujimori, por ejemplo, no se registran gastos por publicidad.

En el caso de PPK, entre enero y junio del 2016, el partido no pudo identificar la procedencia de S/ 279,000 y no registró ingresos ni gastos durante la segunda vuelta electoral del mismo año.

