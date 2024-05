Los ucranianos no ven nada nuevo en el “chantaje nuclear” de Rusia, tras el anuncio de ejercicios nucleares tácticos aparentemente en respuesta a las declaraciones en Occidente sobre un posible envío de tropas a Ucrania, y esperan que no lleve a más retrasos en la ayuda militar de sus aliados.

Aunque la noticia de las nuevas maniobras por parte de Moscú ha copado titulares por todo el planeta, apenas ha tenido impacto en Ucrania.

La población, expuesta cada día a ataques con misiles y drones, se ha acostumbrado a las referencias por parte de Moscú a un posible uso de armas nucleares como reacción a la ayuda occidental.

“Llevan lanzando amenazas desde hace más de dos años, pero no han hecho nada, sin importar cuántas de sus ‘líneas rojas’ se han cruzado”, dijo a EFE Olena Mikula, una diseñadora gráfica de 35 años residente en Leópolis (oeste).

Justo después de que Rusia atacara la infraestructura energética ucraniana con más de 70 drones y misiles, Mikula está más preocupada por el impacto de potenciales interrupciones del suministro energético, así como por la presión que Moscú está ejerciendo en el frente.

Espera que las amenazas de usar armas nucleares no hagan mella en la disposición de los aliados de Ucrania a enviar ayuda.

“Limitar el apoyo no nos protegerá de las amenazas, nucleares o de otro tipo. Simplemente permitirá a Rusia y a otros países terroristas hacer lo que les dé la gana”, destacó.

Acostumbrados a las amenazas

Según la encuesta más reciente del Grupo Sociológico ‘Rating’, Ucrania se encuentra entre los países en los que la percepción del riesgo de un ataque nuclear es más baja.

A finales de 2023, menos del 20% de los ucranianos creían que era probable un ataque nuclear.

Hacer ruido con las armas nucleares es “una práctica permanente del Kremlin” afirmó este martes Andrí Yusov, portavoz de los servicios de inteligencia militares de Ucrania, en reacción al anuncio de las maniobras.

“Aquí no hay nada que sea particularmente nuevo”, dijo en declaraciones a medios locales.

El presidente Vladímir Putin y otros altos cargos del Gobierno han amenazado veladamente en repetidas ocasiones con usar armas nucleares contra países occidentales tras invadir Ucrania en 2022.

“Es decisión del mundo libre, de Occidente, cómo reaccionar ante el chantaje nuclear. Creo que su reacción será adecuada y correcta”, dijo Yusov.

Desalentar el apoyo occidental

Rusia trata de disuadir a los aliados de Ucrania de proporcionar apoyo militar adicional y de permitir que Kiev use sistemas occidentales para atacar blancos en territorio ruso, de acuerdo con el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

“Rusia se tira faroles y usa las amenazas nucleares de forma estratégica cada vez que Ucrania se está volviendo más fuerte”, escribió en X Timofí Milovánov, presidente de la Escuela de Ciencias Económicas de Kiev.

Según Milovánov, esta táctica ha logrado retrasar entregas de armamento a Kiev, reforzar la doctrina de la “desescalada” en Estados Unidos y asustar a algunos políticos europeos, mejorando de este modo los resultados rusos en Ucrania.

Pero a pesar de que las ‘líneas rojas’ mencionadas por Moscú, como la liberación de Jersón o los ataques contra objetivos en Crimea, se han cruzado de forma repetida, Rusia ha hecho poco más que reiterar sus amenazas, subrayó.

Es por este motivo que esta táctica es mucho menos efectiva ahora que en 2022, cree el analista militar Oleksandr Kovalenko, que ve reacciones mucho más tranquilas por parte de las sociedades occidentales y críticas de países como China.

El presidente italiano Sergio Matarella, afirmó este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que “un Estado, no importa lo poderoso que sea, no importa si está equipado con un amenazante arsenal nuclear” no puede violar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de otro país.

Los ucranianos esperan que sus aliados se vuelvan menos susceptibles a las amenazas militares por parte de Rusia e incrementen su ayuda militar de modo que ésta se corresponda con sus promesas verbales.

“Rusia se comporta como un gángster que solo entiende la fuerza. Tomará de Ucrania y del mundo todo lo que le permitan. Y la falta de garra de Occidente sólo le ha abierto el apetito”, afirmó Mikula.

